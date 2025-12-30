Хабиб считает, что американцы устали от дагестанских бойцов: «Все эти Нурмагомедовы и Магомедовы приходят в UFC и побеждают. Им не нравится трэшток. Они просто разбивают соперников и забирают деньги»

  • Спортс
17

Хабиб считает, что в США устали от дагестанских бойцов.

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов считает, что американцы устали от дагестанских бойцов.

«Мне жаль американских промоутеров. Приезжает так много голодных бойцов из Дагестана, которые не любят разговаривать. Им не нравится трэшток. Они просто приходят, разбивают соперников и забирают деньги. Американским промоутерам это не нравится. Они хотят шоу и грязь. Их можно понять, ведь речь идет о бизнесе. Но еще это и спорт, где ты дерешься один на один.

Сейчас мы видим, как некоторые следуют этой политике – они просто не подписывают этих парней, потому что устали. Все эти Нурмагомедовы и Магомедовы приходят в UFC и побеждают. За последние пару лет организация немного изменила политику, мне это не нравится. Как я уже сказал, это спорт. Все должно быть справедливо», – сказал Хабиб.

«Этот парень пытался разбить мне лицо, как можно с ним подружиться?» Хабиб сказал, что у него нет друзей среди бывших соперников

Хабиб Нурмагомедов: «Не думал о возвращении после ухода из MMA. Это было очень ясное решение»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: The National News
