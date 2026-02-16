Уайт высмеял боксерские промоушены из-за отсутствия давления на Zuffa Boxing: «Мне кажется, что я пришел и избиваю детей. Ожидал большего. Немного шокирован»

Уайт высмеял боксерские промоушены.

Президент UFC Дана Уайт разочарован отсутствием давления со стороны конкурентов к его боксерскому промоушену Zuffa.

«Не было никакого давления со стороны других промоутеров. Мне кажется, что я пришел и избиваю детей. Ожидал большего. Хотя бы какого-то отпора. Я ожидал, что они будут конкурентными. Они совсем не в своей лиге, абсолютно. Я немного шокирован.

Эдди Хирн ? Он ничего не добился в спорте и работает на папу», – сказал Уайт.

Zuffa Boxing был основан в марте прошлого года, когда председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх и компания TKO подписали договор о партнерстве под руководством Даны Уайта.

Гейджи и Топурия возглавят UFC White House, Махачев и Гэрри – следующий турнир (Альваро Кольменеро)

Джей Опетая проведет бой против Брэндона Глэнтона на Zuffa Boxing 4. Победитель станет первым чемпионом лиги Даны Уайта