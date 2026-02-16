Уайт высмеял боксерские промоушены из-за отсутствия давления на Zuffa Boxing: «Мне кажется, что я пришел и избиваю детей. Ожидал большего. Немного шокирован»
Президент UFC Дана Уайт разочарован отсутствием давления со стороны конкурентов к его боксерскому промоушену Zuffa.
«Не было никакого давления со стороны других промоутеров. Мне кажется, что я пришел и избиваю детей. Ожидал большего. Хотя бы какого-то отпора. Я ожидал, что они будут конкурентными. Они совсем не в своей лиге, абсолютно. Я немного шокирован.
Эдди Хирн? Он ничего не добился в спорте и работает на папу», – сказал Уайт.
Zuffa Boxing был основан в марте прошлого года, когда председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх и компания TKO подписали договор о партнерстве под руководством Даны Уайта.
- да , потому что он никому не нужен))), и тут Уайт хочет внимание, раскрутить