  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Уайт высмеял боксерские промоушены из-за отсутствия давления на Zuffa Boxing: «Мне кажется, что я пришел и избиваю детей. Ожидал большего. Немного шокирован»
15

Уайт высмеял боксерские промоушены из-за отсутствия давления на Zuffa Boxing: «Мне кажется, что я пришел и избиваю детей. Ожидал большего. Немного шокирован»

Уайт высмеял боксерские промоушены.

Президент UFC Дана Уайт разочарован отсутствием давления со стороны конкурентов к его боксерскому промоушену Zuffa.

«Не было никакого давления со стороны других промоутеров. Мне кажется, что я пришел и избиваю детей. Ожидал большего. Хотя бы какого-то отпора. Я ожидал, что они будут конкурентными. Они совсем не в своей лиге, абсолютно. Я немного шокирован.

Эдди Хирн? Он ничего не добился в спорте и работает на папу», – сказал Уайт.

Zuffa Boxing был основан в марте прошлого года, когда председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх и компания TKO подписали договор о партнерстве под руководством Даны Уайта.

Гейджи и Топурия возглавят UFC White House, Махачев и Гэрри – следующий турнир (Альваро Кольменеро)

Джей Опетая проведет бой против Брэндона Глэнтона на Zuffa Boxing 4. Победитель станет первым чемпионом лиги Даны Уайта

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
Zuffa
logoДана Уайт
logoЭдди Хирн
logoбокс
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Могу ошибаться, но кажется им просто класть на твой мелкий промоушен
Ответ madaev
Могу ошибаться, но кажется им просто класть на твой мелкий промоушен
😆😆😆как в анекдоте про неуловимого Джо, почему он неуловимый?
- да , потому что он никому не нужен))), и тут Уайт хочет внимание, раскрутить
Ответ madaev
Могу ошибаться, но кажется им просто класть на твой мелкий промоушен
Когда-то и UFC был мелким промоушеном. А в боксе если у тебя есть бабки саудитов, то без проблем можно перетягивать звёзд. Если ивенты в боксе будут проводиться также четко, как турниры UFC с короткими перерывами между боями, без 100 человек в ринге после боя, без боёв чемпионов с ноунеймами, с понятной системы поясов и т.д. Если все это будет, то Дану ждёт успех.
Разберись в своем юфс вначале. Там тяжелый вес давно в посмешище превратился, супер ожидаемые бои уже не в состоянии организовать. Уже который год чисто проходняк пихают, и пытаются своих протащить. Такими темпами лучше смотреть One, чем ваш пронюханный калэфси.
Ответ LoCo.qwert
Разберись в своем юфс вначале. Там тяжелый вес давно в посмешище превратился, супер ожидаемые бои уже не в состоянии организовать. Уже который год чисто проходняк пихают, и пытаются своих протащить. Такими темпами лучше смотреть One, чем ваш пронюханный калэфси.
Ну так смотри.Фишка в том ,что никто это делать не будет.Уайт может быть и не интеллектуал,но в штате у него есть люди,которые держат зрителей на коротком поводку.Поэтому они могут творить все что хотят,конкурентов у них нет.Работать с мозгами людей лучше американцев никто не умеет.
Ответ LoCo.qwert
Разберись в своем юфс вначале. Там тяжелый вес давно в посмешище превратился, супер ожидаемые бои уже не в состоянии организовать. Уже который год чисто проходняк пихают, и пытаются своих протащить. Такими темпами лучше смотреть One, чем ваш пронюханный калэфси.
У ЮФС всё хорошо. Успешность бизнеса измеряется деньгами, Парамаунт не даст соврать.
Ну, чё-т так себе выпендрёж звучит, когда у тебя главная звезда – Опетая.
Собственно кто из боксеров у Зуффа есть на данный момент? Все топы в др организациях
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Уайт удивился вопросу о поединке Кроуфорда и Бакли: «Теренс и кто? В боксе?»
16 февраля, 07:20
Zuffa Boxing 2: Валенсуэла победил Торреса, Богачук – Бутаева, Калайджич нокаутировал Гвоздика
2 февраля, 06:53
В главном карде Zuffa Boxing 2 пройдут бои: Валенсуэла – Торрес, Богачук – Бутаев, Калайджич – Гвоздик. Турнир состоится в ночь на 2 февраля
27 января, 13:11
Рекомендуем
Главные новости
Майкл Моралес: «Ислам, подписывай контракт, чемпион»
вчера, 18:45
Конор Макгрегор: «Мне предложили соперника и дату. Я согласился. Жду контракта»
вчера, 17:32
Джон Джонс будет соведущим турниров IBA Bare Knuckle. Он дебютирует 28 марта в Санкт-Петербурге
вчера, 17:23Фото
Махачев – о бое в Белом доме: «Это самый вероятный вариант. Усман? В моей весовой категории есть заслуженные претенденты»
вчера, 17:03
Вечер бокса в Лас-Вегасе: Гарсия – Барриос и еще два титульных поединка
вчера, 16:19
Махачев – о самбо: «Мы с Федором Емельяненко и Хабибом представляем этот вид спорта»
вчера, 16:14
Ислам Махачев стал послом самбо в мире
вчера, 15:49Фото
Тренер Чимаева – о следующем сопернике: «Победитель боя Стрикленд – Эрнандес или Имавов»
вчера, 13:24
Тайсон Фьюри: «Я, наверное, буду драться до 50 лет»
вчера, 12:49
UFC Fight Night 267: Стрикленд – Эрнандес, Спивак – Делия и другие бои
вчера, 11:08
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем