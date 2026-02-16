  • Спортс
54

Гейджи и Топурия возглавят UFC White House, Махачев и Гэрри – следующий турнир (Альваро Кольменеро)

Известный журналист анонсировал поединки Топурии и Махачева.

Журналист Eurosport Альваро Кольменеро написал о планах UFC организовать два титульных боя.

Промоушен хочет сделать поединок за титул легкого веса между Илией Топурией и Джастином Гейджи главным событием UFC White House.

В следующем титульном ивенте, по его словам, планируется бой Ислама Махачева и Иэна Гэрри.

Махачев в ноябре победил единогласным решением Джека Делла Маддалену в поединке за пояс полусреднего дивизиона.

Топурия не дрался с лета 2025-го, когда нокаутировал Чарльза Оливейру в бою за вакантный титул легкого веса. Временным поясом владеет Джастин Гейджи, в январе победивший Пэдди Пимблетта.

Напомним, турнир на территории Белого дома состоится в июне. Точную дату объявят позже.

Бенеил Дариуш: «В легкой категории считаю равными шансы Топурии и Махачева. Я бы даже отдал предпочтение Илие»

Тренер Топурии: «Знаю, что бой с Махачевым состоится. UFC подбирают для этого наилучший момент»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал KOlmenero
54 комментария
топурий гэтжи серьезно? и это главный бой супер пупер исторического мега турнира в белом доме ?
Ответ j30
топурий гэтжи серьезно? и это главный бой супер пупер исторического мега турнира в белом доме ?
Комментарий скрыт
Ответ j30
топурий гэтжи серьезно? и это главный бой супер пупер исторического мега турнира в белом доме ?
Давно говорю, надо убирать Дану и того, кто там щас рулит. Они вообще давно потеряли нить сути. Тяжелый вес превратили в посмешище, супер важные бои уже давно не в состоянии организовать. Лишь бы гнаться за мнимыми псевдо-любимчиками. Думаю до них не дойдёт, пока по их карманам не начнет бить.
Ожидание: UFC White House
Реальность: UFC Fight Night White House 275
Ответ LNk O
Ожидание: UFC White House Реальность: UFC Fight Night White House 275
Реальность: битва за хайп))
Это пипец, товарищи. Расходимся.
Трамп в курсе, что намечается такая шляпа?
Ответ GAL
Трамп в курсе, что намечается такая шляпа?
А ты думаешь ему есть дело? Он в этом разбирается примерно также как и во всем остальном) слышал там тут и всё)
Ну какой Гейджи? Издеваетесь что ли?
Ответ Melnikov1968
Ну какой Гейджи? Издеваетесь что ли?
Гэйджи - супер яркий боец. Кучу раз получал бонусы за бои вечера. Становился обладателем пояса BMF. Я искренне рад за него, если это правда. И он заслужил.

Топурия же доминирующий непобедимый чемп. И как будто бы, если Джонса не хотят ставить из-за ненадёжэности, а Аспинал не восстановится нормально, то лучше варианта просто нет.

Вот какой вариант лучше? Махачев-Гэрри, чтобы смотреть как Ислам аннигилирует Гэрри на протяжении 5 раундов? Ну это может быть 2-м, или 3-м событием ивента. Но на мейн его ставить - такое себе.

А больше вариантов нет, кроме очевидного Ян-Мераб. Но там ровно 0 американских бойцов из 2-х.
Ответ Forza
Гэйджи - супер яркий боец. Кучу раз получал бонусы за бои вечера. Становился обладателем пояса BMF. Я искренне рад за него, если это правда. И он заслужил. Топурия же доминирующий непобедимый чемп. И как будто бы, если Джонса не хотят ставить из-за ненадёжэности, а Аспинал не восстановится нормально, то лучше варианта просто нет. Вот какой вариант лучше? Махачев-Гэрри, чтобы смотреть как Ислам аннигилирует Гэрри на протяжении 5 раундов? Ну это может быть 2-м, или 3-м событием ивента. Но на мейн его ставить - такое себе. А больше вариантов нет, кроме очевидного Ян-Мераб. Но там ровно 0 американских бойцов из 2-х.
Мне самому Гэйджи очень нравится, всегда готов рубится. Но Топурии он не ровня. Во втором раунде Илия его уложит. И кстати, стало заметно в бою с Пимблетом, что Гэйджи стал медленнее.
Из тех, кто остался в UFC, это самый хайповый бой для американцев. Оскуднел MMA на звезд.
Ответ JohnySPB
Из тех, кто остался в UFC, это самый хайповый бой для американцев. Оскуднел MMA на звезд.
Джонс Волков за титул могут спасти кард
Как в том меме :

"Пффф, а разговоров то было..." 🙂
Я ради этой шляпы даже вставать утром не буду!
Главный бой Аспинал-Перейра, Ян-Двалишвили, Махачев-Герри, Топурия-Гейджи, Чимаев-Имамов,Мерфи-Волкановский. Все бои реально сделать к лету!
Ответ AC_Milan_7
Главный бой Аспинал-Перейра, Ян-Двалишвили, Махачев-Герри, Топурия-Гейджи, Чимаев-Имамов,Мерфи-Волкановский. Все бои реально сделать к лету!
у Яна травма спины, не усеет восстановится!
Ответ ars # 1
у Яна травма спины, не усеет восстановится!
Не успеет.
Восстановится.
Нужное подчеркнут.
Очевидный вброс)
Не для такой шляпы затеяли турнир в белом доме
Рекомендуем