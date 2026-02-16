Гейджи и Топурия возглавят UFC White House, Махачев и Гэрри – следующий турнир (Альваро Кольменеро)
Журналист Eurosport Альваро Кольменеро написал о планах UFC организовать два титульных боя.
Промоушен хочет сделать поединок за титул легкого веса между Илией Топурией и Джастином Гейджи главным событием UFC White House.
В следующем титульном ивенте, по его словам, планируется бой Ислама Махачева и Иэна Гэрри.
Махачев в ноябре победил единогласным решением Джека Делла Маддалену в поединке за пояс полусреднего дивизиона.
Топурия не дрался с лета 2025-го, когда нокаутировал Чарльза Оливейру в бою за вакантный титул легкого веса. Временным поясом владеет Джастин Гейджи, в январе победивший Пэдди Пимблетта.
Напомним, турнир на территории Белого дома состоится в июне. Точную дату объявят позже.
Реальность: UFC Fight Night White House 275
Топурия же доминирующий непобедимый чемп. И как будто бы, если Джонса не хотят ставить из-за ненадёжэности, а Аспинал не восстановится нормально, то лучше варианта просто нет.
Вот какой вариант лучше? Махачев-Гэрри, чтобы смотреть как Ислам аннигилирует Гэрри на протяжении 5 раундов? Ну это может быть 2-м, или 3-м событием ивента. Но на мейн его ставить - такое себе.
А больше вариантов нет, кроме очевидного Ян-Мераб. Но там ровно 0 американских бойцов из 2-х.
"Пффф, а разговоров то было..." 🙂
Восстановится.
Нужное подчеркнут.
Не для такой шляпы затеяли турнир в белом доме