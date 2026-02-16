Гейджи и Топурия возглавят UFC White House, Махачев и Гэрри – следующий турнир (Альваро Кольменеро)

Известный журналист анонсировал поединки Топурии и Махачева.

Журналист Eurosport Альваро Кольменеро написал о планах UFC организовать два титульных боя.

Промоушен хочет сделать поединок за титул легкого веса между Илией Топурией и Джастином Гейджи главным событием UFC White House.

В следующем титульном ивенте, по его словам, планируется бой Ислама Махачева и Иэна Гэрри .

Махачев в ноябре победил единогласным решением Джека Делла Маддалену в поединке за пояс полусреднего дивизиона.

Топурия не дрался с лета 2025-го, когда нокаутировал Чарльза Оливейру в бою за вакантный титул легкого веса. Временным поясом владеет Джастин Гейджи, в январе победивший Пэдди Пимблетта.

Напомним, турнир на территории Белого дома состоится в июне. Точную дату объявят позже.

