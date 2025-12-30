«Этот парень пытался разбить мне лицо, как можно с ним подружиться?» Хабиб сказал, что у него нет друзей среди бывших соперников

Хабиб: бывшие соперники не будут моими друзьями.

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что никогда не подружится с бывшими соперниками.

«Они никогда не будут моими друзьями. Этот парень пытался разбить мне лицо, как можно с ним подружиться?» – объяснил Нурмагомедов.

Среди соперников Хабиба в UFC такие бойцы, как Джастин Гейджи, Дастин Порье, Эдсон Барбоза, Майкл Джонсон, Конор Макгрегор и другие.

Хабиб Нурмагомедов: «Не думал о возвращении после ухода из MMA. Это было очень ясное решение»

Хабиб сфотографировался с Джоковичем и Махачевым: «С лучшими спортсменами мира»