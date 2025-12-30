«Этот парень пытался разбить мне лицо, как можно с ним подружиться?» Хабиб сказал, что у него нет друзей среди бывших соперников
Хабиб: бывшие соперники не будут моими друзьями.
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что никогда не подружится с бывшими соперниками.
«Они никогда не будут моими друзьями. Этот парень пытался разбить мне лицо, как можно с ним подружиться?» – объяснил Нурмагомедов.
Среди соперников Хабиба в UFC такие бойцы, как Джастин Гейджи, Дастин Порье, Эдсон Барбоза, Майкл Джонсон, Конор Макгрегор и другие.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
