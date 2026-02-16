Нейт Диаз: «Хочу трилогию с Макгрегором. Еще, возможно, с Дастином Порье и Майком Перри»

Нейт Диаз назвал имена трех желаемых соперников.

Нейт Диаз назвал трех бойцов, с которыми хотел бы провести поединки.

«Готов вернуться к реальным действиям. Хочу трилогию с Макгрегором. Еще, возможно, подраться с Дастином Порье и Майком Перри», – сказал Диаз.

Отметим, Диаз в последний раз выходил в октагон в сентябре 2022-го, когда победил Тони Фергюсона удушающим приемом.

