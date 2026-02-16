Нейт Диаз: «Хочу трилогию с Макгрегором. Еще, возможно, с Дастином Порье и Майком Перри»
Нейт Диаз назвал имена трех желаемых соперников.
Нейт Диаз назвал трех бойцов, с которыми хотел бы провести поединки.
«Готов вернуться к реальным действиям. Хочу трилогию с Макгрегором. Еще, возможно, подраться с Дастином Порье и Майком Перри», – сказал Диаз.
Отметим, Диаз в последний раз выходил в октагон в сентябре 2022-го, когда победил Тони Фергюсона удушающим приемом.
Нейт Диаз: «Я создал целый дивизион BMF. Собираюсь вернуть свое как можно скорее»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер TMZ Sports
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
С Перри на голых кулаках только реален. Повод показать и доказать свою гангстер-состоятельность
Видимо все деньги скурил и настали трудные времена.
Почему такие интересные бойцы не дерутся по 3-4 года
Почему такие интересные бойцы не дерутся по 3-4 года
Приход сильный поймал
Шансов нету у него на голых кулаках,, тем более против Перри, он сейчас зверь.
Есть предложение ввести подраздел «Бокс, ММА. Старые пенсы, которые только болтают, но уже никогда никуда не вернутся либо тупо получить по репе за деньги, как Тайсон» и все подобные новости скидывать туда.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем