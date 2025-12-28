Теренс Кроуфорд: «Я смотрю UFC. Мне нравились Джонс и Хабиб. Топурия? Ни одного его боя не видел»

Кроуфорд: не видел бои Топурии.

Экс-чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд признался, что не видел выступления Илии Топурии в UFC.

«Да, я смотрю UFC, мне нравились Джон Джонс и Хабиб Нурмагомедов. Илия Топурия? Слушай, это безумие, но я еще ни одного его боя не видел. Придется хотя бы хайлайты глянуть» – сказал Кроуфорд.

Напомним, Топурия провел последний поединок в июне – он нокаутировал Чарльза Оливейру.

