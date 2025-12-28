«Э, я не успеваю». Махачев показал, как Иньеста играет в падел

Махачев показал, как Иньеста играет в падел.

Чемпион UFC Ислам Махачев опубликовал в соцсетях видеозапись, как экс-хавбек сборной Испании и «Барселоны» Андрес Иньеста играет в падел.

«Э, я не успеваю», – крикнул Ислам, реагируя на темп игры.

Махачев также тегнул Хабиба с подписью «Хейтер «Барсы». Нурмагомедов в конце сказал: «Хала Мадрид».

