«Э, я не успеваю». Махачев показал, как Иньеста играет в падел

Махачев показал, как Иньеста играет в падел.

Чемпион UFC Ислам Махачев опубликовал в соцсетях видеозапись, как экс-хавбек сборной Испании и «Барселоны» Андрес Иньеста играет в падел.

«Э, я не успеваю», – крикнул Ислам, реагируя на темп игры.

Махачев также тегнул Хабиба с подписью «Хейтер «Барсы». Нурмагомедов в конце сказал: «Хала Мадрид».

Махачев – о сотрудничестве Хабиба с Telegram: «Это никакой не скам. Не было такого – «покупайте, чтобы заработать в будущем»

Ислам Махачев назвал себя лучшим бойцом UFC на данный момент, Хабиб Нурмагомедов – лучший в истории

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Ислама Махачева
