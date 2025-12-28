«Э, я не успеваю». Махачев показал, как Иньеста играет в падел
Махачев показал, как Иньеста играет в падел.
Чемпион UFC Ислам Махачев опубликовал в соцсетях видеозапись, как экс-хавбек сборной Испании и «Барселоны» Андрес Иньеста играет в падел.
«Э, я не успеваю», – крикнул Ислам, реагируя на темп игры.
Махачев также тегнул Хабиба с подписью «Хейтер «Барсы». Нурмагомедов в конце сказал: «Хала Мадрид».
Махачев – о сотрудничестве Хабиба с Telegram: «Это никакой не скам. Не было такого – «покупайте, чтобы заработать в будущем»
Ислам Махачев назвал себя лучшим бойцом UFC на данный момент, Хабиб Нурмагомедов – лучший в истории
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Ислама Махачева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости