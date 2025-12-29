Хабиб сфотографировался с Джоковичем и Махачевым: «С лучшими спортсменами мира»
Хабиб и Махачев встретились с Джоковичем.
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сделал совместное фото с действующим обладателем пояса полусреднего дивизиона Исламом Махачевым и многократным победителем теннисных турниров Большого шлема Новаком Джоковичем.
«С лучшими спортсменами мира», – подписал фото Нурмагомедов.
«Э, я не успеваю». Махачев показал, как Иньеста играет в падел
Махачев – о сотрудничестве Хабиба с Telegram: «Это никакой не скам. Не было такого – «покупайте, чтобы заработать в будущем»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости