Фото
9

Хабиб сфотографировался с Джоковичем и Махачевым: «С лучшими спортсменами мира»

Хабиб и Махачев встретились с Джоковичем.

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сделал совместное фото с действующим обладателем пояса полусреднего дивизиона Исламом Махачевым и многократным победителем теннисных турниров Большого шлема Новаком Джоковичем.

«С лучшими спортсменами мира», – подписал фото Нурмагомедов.

«Э, я не успеваю». Махачев показал, как Иньеста играет в падел

Махачев – о сотрудничестве Хабиба с Telegram: «Это никакой не скам. Не было такого – «покупайте, чтобы заработать в будущем»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
