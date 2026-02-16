Хабиб – о следующем бое Махачева: «Может быть, июнь-июль. Работаем над этим»
Хабиб заявил, что работает над следующим боем Махачева.
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о ситуации с будущими боями Усмана Нурмагомедова и Ислама Махачева.
«PFL предлагают Усману три боя в 2026-м. Ислам вернется в июне-июле, может быть, точно не знаю. После Рамадана он будет драться. Мы работаем над его следующим боем», – сказал Хабиб.
Напомним, Махачев не дрался с ноября, когда победил Джека Делла Маддалену.
Усман Нурмагомедов в начале февраля победил Алфи Дэвиса.
Хабиб – идол Дубая. Мы нашли кроссовки за 730 тысяч в его магазине и голливудскую звезду у Бурдж-Халифы
Хотя объективно, уровень в пфл такой, что абсолютно непонятно, сможет ли Усман что-то противопоставить Арману или Илие. Выглядит как-будто не сможет. Возможно Хабиб и Усман и сами это понимают