Хабиб – о следующем бое Махачева: «Может быть, июнь-июль. Работаем над этим»

Хабиб заявил, что работает над следующим боем Махачева.

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о ситуации с будущими боями Усмана Нурмагомедова и Ислама Махачева.

«PFL предлагают Усману три боя в 2026-м. Ислам вернется в июне-июле, может быть, точно не знаю. После Рамадана он будет драться. Мы работаем над его следующим боем», – сказал Хабиб.

Напомним, Махачев не дрался с ноября, когда победил Джека Делла Маддалену.

Усман Нурмагомедов в начале февраля победил Алфи Дэвиса.

