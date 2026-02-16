7

Хабиб – о следующем бое Махачева: «Может быть, июнь-июль. Работаем над этим»

Хабиб заявил, что работает над следующим боем Махачева.

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о ситуации с будущими боями Усмана Нурмагомедова и Ислама Махачева.

«PFL предлагают Усману три боя в 2026-м. Ислам вернется в июне-июле, может быть, точно не знаю. После Рамадана он будет драться. Мы работаем над его следующим боем», – сказал Хабиб.

Напомним, Махачев не дрался с ноября, когда победил Джека Делла Маддалену.

Усман Нурмагомедов в начале февраля победил Алфи Дэвиса.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Anatomy of a Fighter
Дайте уже Исламу Моралеса или Гэрри и пусть идиоты успокоятся, когда он кого-либо из них отделает как бог черепаху
Ответ Эннио
Дайте уже Исламу Моралеса или Гэрри и пусть идиоты успокоятся, когда он кого-либо из них отделает как бог черепаху
Скоро бой с Гэрри, ты главное не пропадай
Ответ ubAA
Скоро бой с Гэрри, ты главное не пропадай
Ты пропал после ДДМ, во всю орал что вырубят Ислама
Усман в праймовом возрасте и на победной серии. Нужно идти в юфс. Хабиб его сейчас в пфл перемаринует и будет уже поздно.
Хотя объективно, уровень в пфл такой, что абсолютно непонятно, сможет ли Усман что-то противопоставить Арману или Илие. Выглядит как-будто не сможет. Возможно Хабиб и Усман и сами это понимают
Ответ Spacey7
Усман в праймовом возрасте и на победной серии. Нужно идти в юфс. Хабиб его сейчас в пфл перемаринует и будет уже поздно. Хотя объективно, уровень в пфл такой, что абсолютно непонятно, сможет ли Усман что-то противопоставить Арману или Илие. Выглядит как-будто не сможет. Возможно Хабиб и Усман и сами это понимают
Все эти разговоры про старик не старик это для бедных, в реальности Усман не пройдет первую пятерку, там такие звери как Холлоуэй, Оливейра и тд. я уже не говорю про Топурию, там космос, по-этому они будут до талого сидеть в PFL, вон Умара уже кинули под каток, ледокол его переехал и весь хайп на нуле. Петер бы его так же прибил, по-этому Бибика теперь будет осторожен вдвойне с Усманом.
Ответ ubAA
Все эти разговоры про старик не старик это для бедных, в реальности Усман не пройдет первую пятерку, там такие звери как Холлоуэй, Оливейра и тд. я уже не говорю про Топурию, там космос, по-этому они будут до талого сидеть в PFL, вон Умара уже кинули под каток, ледокол его переехал и весь хайп на нуле. Петер бы его так же прибил, по-этому Бибика теперь будет осторожен вдвойне с Усманом.
У них в команде 2 бывших чемпиона легкого UFC, один совсем недавно оставил пояс. Как думаешь, в команде Хабиба понимают уровень Холлоуеев и Оливейр?
