8

Фьюри – о возвращении в спорт: «Только одна причина – вернуть боксу былое величие. Без меня он стал скучным»

Тайсон Фьюри считает, что без него бокс стал скучным.

Экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри объяснил, почему решил вернуться в бокс.

«Правда в том, что я вернулся только по одной причине – чтобы вернуть боксу былое величие. С тех пор как я в пятый раз ушел из спорта более года назад, для меня бокс пошел на спад. Он стал довольно скучным. А бокс достиг своего максимального потенциала, когда Тайсон Фьюри активно участвовал в боях. И это не я сказал. Это сказал самый умный искусственный интеллект на земле – ChatGPT. Так что поверьте этому.

И я возвращаюсь, чтобы вернуть боксу былое величие. Как Дональд Трамп хочет это сделать это с Америкой, я хочу сделать бокс снова великим. И вместе с собой я привел крупнейшую стриминговую платформу на земле – Netflix», – сказал Фьюри.

Напомним, 11 апреля в Лондоне Фьюри проведет поединок с Арсланбеком Махмудовым.

Хабиб – о бое Фьюри и Махмудова: «Тайсон – великий чемпион. За ним всегда интересно наблюдать»

Фьюри вернулся! Встретится с российским нокаутером

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал DAZN Boxing
logoТайсон Фьюри
logoбокс
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну ясссно, бабоса тонну занесли, так бы сразу и сказал.
Ну, так становись промоутером, "возвращай величие". А так просто поработает мешком за мешок денег. Где тут величие?
Величие бокса не связано с персонажами вроде Фьюри. А вот веселья "толстый бэтмен" добавит - чувак остроумный и "за словом в карман не лезет".
сейчас ты толстый клoyн, клoyны не возвращают величие. одна цель — бабки
Мне кажется бабок у него уже безумное количество, на пару поколений вперед. А как мы знаем, у Фьюри крайне серьезные психические расстройства. Думаю ему просто совершенно неинтересна жизнь без этого дела, без публичности и тд
