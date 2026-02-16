Фьюри – о возвращении в спорт: «Только одна причина – вернуть боксу былое величие. Без меня он стал скучным»

Тайсон Фьюри считает, что без него бокс стал скучным.

Экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри объяснил, почему решил вернуться в бокс.

«Правда в том, что я вернулся только по одной причине – чтобы вернуть боксу былое величие. С тех пор как я в пятый раз ушел из спорта более года назад, для меня бокс пошел на спад. Он стал довольно скучным. А бокс достиг своего максимального потенциала, когда Тайсон Фьюри активно участвовал в боях. И это не я сказал. Это сказал самый умный искусственный интеллект на земле – ChatGPT. Так что поверьте этому.

И я возвращаюсь, чтобы вернуть боксу былое величие. Как Дональд Трамп хочет это сделать это с Америкой, я хочу сделать бокс снова великим. И вместе с собой я привел крупнейшую стриминговую платформу на земле – Netflix», – сказал Фьюри.

Напомним, 11 апреля в Лондоне Фьюри проведет поединок с Арсланбеком Махмудовым.

