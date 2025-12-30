Хабиб Нурмагомедов: «Не думал о возвращении после ухода из MMA. Это было очень ясное решение»

Хабиб: не думал о возвращении после ухода из MMA.

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что не думал о возвращении в спорт.

«Не думал о возвращении после ухода из MMA. Это было очень ясное решение. Конечно, иногда мне хочется соревноваться с парнями высокого уровня, но в моем зале занимаются лучшие бойцы мира. Когда я пропускаю какое-то соревнование, то хожу в спортзал, где вижу не только лучших парней дивизиона, но и сильнейших в мире», – сказал Хабиб.

Напомним, Хабиб завершил спортивную карьеру в марте 2021-го.

