Кейн Веласкес вышел из тюрьмы по УДО спустя 11 месяцев. Семья встретила его под мариачи

Веласкес вышел из тюрьмы по УДО спустя 11 месяцев.

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес вышел на свободу по УДО из тюрьмы штата Калифорния.

43-летний спортсмен провел за решеткой 11 месяцев.

В марте 2025-го Веласкеса приговорили к пяти годам тюремного заключения за покушение на убийство и нападение с незаконным применением огнестрельного оружия.

Семья Веласкеса встретила его под выступление мариачи-бэнда.

