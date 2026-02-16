Видео
5

Кейн Веласкес вышел из тюрьмы по УДО спустя 11 месяцев. Семья встретила его под мариачи

Веласкес вышел из тюрьмы по УДО спустя 11 месяцев.

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес вышел на свободу по УДО из тюрьмы штата Калифорния.

43-летний спортсмен провел за решеткой 11 месяцев.

В марте 2025-го Веласкеса приговорили к пяти годам тюремного заключения за покушение на убийство и нападение с незаконным применением огнестрельного оружия.

Семья Веласкеса встретила его под выступление мариачи-бэнда.

Экс-чемпион UFC получил пять лет тюрьмы – стрелял в мужчину, обвиняемого в растлении его ребенка. Справедливо?

Приключения Джейка Пола в Армении: швырялся черной икрой, получил в подарок «Жигули»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм mariachi_jalisciense1
Круто. Рад за Кейна, благо огласка и помощь друзей поспособствовало скорому освобождению.
Молодцы, хорошо встретили сидельца!
Мягкие наказания у них в Штатах.
