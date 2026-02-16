Забит Магомедшарипов подписал контракт с ACBJJ
Забит Магомедшарипов подписал контракт с лигой по бразильскому джиу-джитсу ACBJJ.
«Большие решения принимаются в тишине. Переговоры завершены. Забит Магомедшарипов в ACBJJ. Мы собираем элиту, наблюдайте», – заявил руководитель ACBJJ Заурбека Хасиева.
Напомним, 34-летний Магомедшарипов не выступал с 2019-го, когда победил Келвина Каттара в карде UFC Fight Night 163.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: страница ВК ACBJJ
6 комментариев
Легендарный чемпион легендарного ACB возвращается в новом амплуа 🔥
Да и возраст ещё позволяет в ЮФС пошуметь. Вывели бы быстро до титульника.