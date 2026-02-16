6

Забит Магомедшарипов подписал контракт с ACBJJ

Забит Магомедшарипов подписал контракт с лигой по бразильскому джиу-джитсу ACBJJ.

«Большие решения принимаются в тишине. Переговоры завершены. Забит Магомедшарипов в ACBJJ. Мы собираем элиту, наблюдайте», – заявил руководитель ACBJJ Заурбека Хасиева.

Напомним, 34-летний Магомедшарипов не выступал с 2019-го, когда победил Келвина Каттара в карде UFC Fight Night 163.

Кейн Веласкес вышел из тюрьмы по УДО спустя 11 месяцев. Семья встретила его под мариачи

Приключения Джейка Пола в Армении: швырялся черной икрой, получил в подарок «Жигули»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: страница ВК ACBJJ
очень рад за Забита!
«Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг... "
Легендарный чемпион легендарного ACB возвращается в новом амплуа 🔥
Вспоминая его стиль боев как то странно выбрать бжж.
Да и возраст ещё позволяет в ЮФС пошуметь. Вывели бы быстро до титульника.
Ответ Герман Сергеевич
Вспоминая его стиль боев как то странно выбрать бжж. Да и возраст ещё позволяет в ЮФС пошуметь. Вывели бы быстро до титульника.
Странный уход на пике популярности и не менее странное возвращение не в свою дисциплину... думаю, что для всего этого были причины.
Уверен, он оставил ММА из-за религии)
