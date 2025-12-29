«Если нет любви, то нечего жить вместе». Александр Емельяненко развелся

Александр Емельяненко развелся.

Экс-боец MMA Александр Емельяненко развелся с Полиной Селедцовой.

«Что делал в МФЦ? Честно? С женой разводился. У нее своя жизнь, у меня своя. Если нет любви, то нечего жить вместе. Наберитесь смелости и разведитесь.

Оставляем прошлое в старом году. Входим в 2026-й. Мы развелись с Полиной. Всем хорошего настроения, люди добрые!» – сообщил Емельяненко в соцсетях.

Впервые Емельяненко женился на Полине в 2015 году, однако три года спустя пара развелась. Вскоре они возобновили отношения, а в октябре 2022 года снова поженились.

