«Если нет любви, то нечего жить вместе». Александр Емельяненко развелся
Александр Емельяненко развелся.
Экс-боец MMA Александр Емельяненко развелся с Полиной Селедцовой.
«Что делал в МФЦ? Честно? С женой разводился. У нее своя жизнь, у меня своя. Если нет любви, то нечего жить вместе. Наберитесь смелости и разведитесь.
Оставляем прошлое в старом году. Входим в 2026-й. Мы развелись с Полиной. Всем хорошего настроения, люди добрые!» – сообщил Емельяненко в соцсетях.
Впервые Емельяненко женился на Полине в 2015 году, однако три года спустя пара развелась. Вскоре они возобновили отношения, а в октябре 2022 года снова поженились.
Харитонов – о бое с Александром Емельяненко: «Я бы его поджопниками нокаутировал»
Александр Емельяненко заявил, что стример Mellstroy помог ему с восстановлением: «Жму руку! Спасибо!»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: threads Емельяненко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости