Уайт – о возвращении Конора: «Даже приблизительно не знаем, когда он вернется. Обязательно обсудим это»

Конор далек от возвращения в UFC.

Глава UFC Дана Уайт не может назвать сроки возвращения Конора Макгрегора .

«Обязательно поговорим с Конором. Мы даже приблизительно не знаем, когда он вернется», – сказал Уайт.

Последний раз Макгрегор дрался в июле 2021-го. В третьем поединке с Дастином Порье он получил тяжелый перелом ноги и проиграл техническим нокаутом.

