Уайт – о возвращении Конора: «Даже приблизительно не знаем, когда он вернется. Обязательно обсудим это»
Конор далек от возвращения в UFC.
Глава UFC Дана Уайт не может назвать сроки возвращения Конора Макгрегора.
«Обязательно поговорим с Конором. Мы даже приблизительно не знаем, когда он вернется», – сказал Уайт.
Последний раз Макгрегор дрался в июле 2021-го. В третьем поединке с Дастином Порье он получил тяжелый перелом ноги и проиграл техническим нокаутом.
Объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Топурия и Гейджи подерутся в главном событии, Перейра против Гана – соглавный бой
Топурия победит Гейджи, Перейра проиграет Гану: ожидания букмекеров от турнира UFC в Белом доме
никогда, потому как любому мало-мальски внятному атлету он проиграет, а платить ему за это 3-5млн$ делая турнир бесприбыльным вы не станете
Конор за 5 млн даже лагерь не начнёт
Да уже с 23 года обсуждаете, все никак не обсудите.
