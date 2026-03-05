UFC 326: Холлоуэй против Оливейры, Борральо – де Риддер и другие бои

В ночь на 8 марта в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 326. В главном событии Макс Холлоуэй (27-8) и Чарльз Оливейра (36-11) подерутся за пояс BMF.

В 2015-м Холлоуэй победил Оливейру техническим нокаутом в первом раунде.

Другие бои главного карда :

● Кайо Борральо (17-2) – Ренье де Риддер (21-3);

● Роб Фонт (22-9) – Рауль Росас-младший (11-1);

● Дрю Добер (28-15) – Майкл Джонсон (25-10);

● Грегори Родригес (18-6) – Бруно Феррейра (15-2).

В прямом эфире турнир покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало основного карда – не ранее 05:00 по московскому времени.

Гангстерская разборка Холлоуэя и Оливейры – за пояс самого опасного ублюдка. Это мы смотрим