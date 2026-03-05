UFC 326: Холлоуэй против Оливейры, Борральо – де Риддер и другие бои
В ночь на 8 марта в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 326. В главном событии Макс Холлоуэй (27-8) и Чарльз Оливейра (36-11) подерутся за пояс BMF.
В 2015-м Холлоуэй победил Оливейру техническим нокаутом в первом раунде.
Другие бои главного карда:
● Кайо Борральо (17-2) – Ренье де Риддер (21-3);
● Роб Фонт (22-9) – Рауль Росас-младший (11-1);
● Дрю Добер (28-15) – Майкл Джонсон (25-10);
● Грегори Родригес (18-6) – Бруно Феррейра (15-2).
В прямом эфире турнир покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало основного карда – не ранее 05:00 по московскому времени.
Гангстерская разборка Холлоуэя и Оливейры – за пояс самого опасного ублюдка. Это мы смотрим
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
Кард для номерного конечно так себе )
Де Риддер уже восстановился? Опять весогонка, проиграет скорее всего. Ему бы может быть лучше в полутяжелый перейти.
Против беспартерного - очень даже есть шансы
Бразил - джитсер, а не ударник. Он валить на пол должен и проводить приём
Добер- Джонсон в главном карте? Это настолько плохи дела в промоушене?
Это ахринительно
Росас точно не слетит?
Главный бой - моя радость и грусть одновременно, т.к. встречаются любимые бойцы с учетом ухода из ММА Фергюсона. По сценарию не вижу варианта, чтобы бой прошел на полу, где у Чарльза привычно высокие шансы. Полагаю, Макс навяжет темп, свой стиль и рубку при надобности. В остальном - хоть и есть что глянуть (соглавный бой, Родригес vs Феррейра, Коди в прелимах) - соглашусь, что турнир по наполняемости, мягко говоря, не с вау-эффектом.
