  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Оливейра после победы над Холлоуэем: «Это точно был лучший бой вечера. Если вам нужен боец для титульника в легком весе, то вы знаете, где меня найти»
41

Оливейра после победы над Холлоуэем: «Это точно был лучший бой вечера. Если вам нужен боец для титульника в легком весе, то вы знаете, где меня найти»

Оливейра считает поединок с Холлоуэем лучшим боем UFC 326.

Чарльз Оливейра назвал свой поединок с Максом Холлоуэем лучшим поединком UFC 326.

«Это точно был лучший бой вечера. Если вам нужен боец для титульника в легком весе, то вы знаете, где меня найти», – сказал Оливейра.

Напомним, пятираундовый бой за титул BMF закончился победой Оливейры единогласным решением судей (50-45 – трижды).

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
logoUFC 326
logoЧарльз Оливейра
logoUFC
logoMMA
logoМакс Холлоуэй
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Оливейра без вопросов победил, жаль задушить смог только зрителей.
Лучшая версия этого рюкзака - это версия отправленная в нокаут Топурией и задушенная Махачевым
Ответ Роберт Скуратов
Лучшая версия этого рюкзака - это версия отправленная в нокаут Топурией и задушенная Махачевым
Ну вообще у него больше всего финишей в истории юфс. Да и % финишей намного выше, чем у того же Макса.
Другое дело, что бой и правда помойка.
Ответ Proper Chels
Ну вообще у него больше всего финишей в истории юфс. Да и % финишей намного выше, чем у того же Макса. Другое дело, что бой и правда помойка.
Это ты считаешь вместе с финишами, в которые он сам отлетел? 🤣
Скорее это худший бой в 2026 году, один одеялил и даже при полном контроле спины задушить не может, а второй валится как кегля
😂😂😂😂😂
Разочарование конечно… Чел обещавший войну, провисел рюкзаком весь бой еще хуже чем Стерлинг ради пояса из картона.
Ради этого боя я с утра пораньше и то смог встать...не то что Макс
Этот рюкзак вообще вменяемый?
Какой титульник
Не смешите наших бабушек
Оливейре больше не наливать.
Лучший бой вечера, блин....
В общем-то, логика Оливейры понятна и справедлива. Его пик позади, завершение карьеры не за горами. Сегодня был, возможно, последний шанс вновь заявить о себе. Идти в зарубу с топовым ударником, чтобы заработать эфемерное уважение болельщиков и с высокой вероятностью окончательно превратиться отработанный материал - сомнительная опция.
Ответ VaD
В общем-то, логика Оливейры понятна и справедлива. Его пик позади, завершение карьеры не за горами. Сегодня был, возможно, последний шанс вновь заявить о себе. Идти в зарубу с топовым ударником, чтобы заработать эфемерное уважение болельщиков и с высокой вероятностью окончательно превратиться отработанный материал - сомнительная опция.
Это был бой за титул BMF, а не рейтинговый и обычный чемпионский бой. Или рубись, или дерись с другими претендентами на обычный титул.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Макс Холлоуэй проиграл Чарльзу Оливейре на UFC 326 и уступил титул BMF
8 марта, 05:18
Холлоуэй – Оливейра: чего ждать от главного события UFC 326?
7 марта, 14:00Спецпроект
Холлоуэй и Оливейра провели финальную дуэль взглядов перед боем на UFC 326
7 марта, 10:10Видео
Рекомендуем
Главные новости
Шон О’Мэлли: «Просил бой с Яном в Белом доме. UFC предложили Айманна»
50 минут назад
Хорхе Масвидаль: «Топурия выбьет все дерьмо из Гейджи. Джастин не переживет этот бой»
сегодня, 10:07
Календарь боев в MMA и боксе в марте-2026
сегодня, 10:00
Оливейра на 12-й строчке в обновленном рейтинге P4P. Холлоуэй замыкает топ-15
сегодня, 09:18Фото
Пимблетт хочет бой с Оливейрой: «Все критикуют мой грэпплинг и думают, что лучше меня. Но я знаю, что это не так»
сегодня, 08:25
Том Аспиналл: «Почему UFC не отдают Джону уважение, которого он заслуживает в финансовом отношении? Это безумие для меня»
сегодня, 07:55
Джонс сделал заявление на фоне слов Уайта: «Мы вели настоящие переговоры. Я пошел но уступки, но предложили слишком мало. UFC считает, что я закончил? Прошу расторгнуть контракт»
сегодня, 07:10
Ариэль Хельвани: «UFC в середине прошлой недели предложили Топурии выбор – Махачев или Гейджи, в разных категориях. Илия выбрал Ислама. Оказалось, что тот не может драться»
вчера, 18:08
Уайт – о реакции Джонса на его слова: «Никогда не говорил, что переговоры с Джоном не велись. Матчмейкеры разговаривали со всеми, но он бы точно не попал в кард Белого дома»
вчера, 16:00
Нганну подерется в карде MMA-турнира, который возглавит бой Раузи – Карано. Соперник – Филип Линс
вчера, 13:56Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем