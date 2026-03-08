Оливейра после победы над Холлоуэем: «Это точно был лучший бой вечера. Если вам нужен боец для титульника в легком весе, то вы знаете, где меня найти»
Оливейра считает поединок с Холлоуэем лучшим боем UFC 326.
Чарльз Оливейра назвал свой поединок с Максом Холлоуэем лучшим поединком UFC 326.
«Это точно был лучший бой вечера. Если вам нужен боец для титульника в легком весе, то вы знаете, где меня найти», – сказал Оливейра.
Напомним, пятираундовый бой за титул BMF закончился победой Оливейры единогласным решением судей (50-45 – трижды).
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
Другое дело, что бой и правда помойка.
Не смешите наших бабушек
Лучший бой вечера, блин....