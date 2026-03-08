Уайт не рассматривал Джонса для боя в Белом доме: «Было смешно слушать его рассказы о переговорах с нами, после того как я отправил ответ его юристу: «Никогда в жизни»

UFC не вели переговоры с Джонсом о поединке в Белом доме.

Президент UFC Дана Уайт заявил, что не вел переговоры с экс-чемпионом промоушена Джоном Джонсом о поединке на турнире UFC в Белом доме.

«Какой бой сорвался с карда Белого дома? Не имеет значения. Там странные обстоятельства, не думаю, что стоит об этом говорить. Джон Джонс? Нет. Никогда, даже близко не было идеи о выступлении Джонса в Белом доме. Тысячу раз говорил, что он и рядом не находится в числе кандидатов.

Почему? Я уже объяснял. Вспомните видео, где он говорит о проблемах с бедрами. Мы видели, как он с трудом бежал по футбольному полю. У него артрит, врач говорит, что ему нужна замена тазобедренного сустава. Это только одна из причин.

Джонс не мог попасть в кард Белого дома. Было смешно слушать его рассказы о переговорах с нами, после того как я отправил ответ его юристу: «Никогда в жизни». Можно ли сказать, что Джонс закончил? Да», – сказал Уайт.

