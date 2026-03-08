  • Спортс
  Уайт не рассматривал Джонса для боя в Белом доме: «Было смешно слушать его рассказы о переговорах с нами, после того как я отправил ответ его юристу: «Никогда в жизни»
Уайт не рассматривал Джонса для боя в Белом доме: «Было смешно слушать его рассказы о переговорах с нами, после того как я отправил ответ его юристу: «Никогда в жизни»

UFC не вели переговоры с Джонсом о поединке в Белом доме.

Президент UFC Дана Уайт заявил, что не вел переговоры с экс-чемпионом промоушена Джоном Джонсом о поединке на турнире UFC в Белом доме.

«Какой бой сорвался с карда Белого дома? Не имеет значения. Там странные обстоятельства, не думаю, что стоит об этом говорить. Джон Джонс? Нет. Никогда, даже близко не было идеи о выступлении Джонса в Белом доме. Тысячу раз говорил, что он и рядом не находится в числе кандидатов.

Почему? Я уже объяснял. Вспомните видео, где он говорит о проблемах с бедрами. Мы видели, как он с трудом бежал по футбольному полю. У него артрит, врач говорит, что ему нужна замена тазобедренного сустава. Это только одна из причин.

Джонс не мог попасть в кард Белого дома. Было смешно слушать его рассказы о переговорах с нами, после того как я отправил ответ его юристу: «Никогда в жизни». Можно ли сказать, что Джонс закончил? Да», – сказал Уайт.

$60 млн на организацию и ни одного российского бойца в карде – все о турнире UFC в Белом доме

🚨 Объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Топурия и Гейджи подерутся в главном событии, Перейра против Гана – соглавный бой

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
Джонс? Никогда в жизни, у него проблемы с бедром. Кто место него? Конечно Ган. Но парень с проблемами с бедром его ушатал, ничего страшного.
Дана конечно тот еще кадр, всех оставшихся звезд растеряет за пару лет жлобяра
Было смешно слушать рассказы про лучший кард в истории
Пока что смешным выглядит только кард.
Жадный Дана. Никому кроме Конора не готов платить. Конору же эти бои не сдались ни за какие деньги пока на счетах есть сотни миллионов долларов
сорвался Нейт скорее всего, возможно с Макгрегором закрытие трилогии, иначе с чего бы Хантеру хвататься за сердце
Если б не саудиты то вылизывал бы оставшихся звезд, а так они и даром ему не сдались
