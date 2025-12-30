Адесанья – о самом трудном времени в жизни: «2013 год. Думал: «Чувак, так люди чувствуют себя перед самоубийством?» Но никогда не смог бы этого сделать, потому что мой дух силен»

Адесанья вспомнил самый трудный момент в жизни.

Экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья вспомнил самый трудный момент в жизни.

«2013 год был для меня наихудшим. Я думал про себя: «Чувак, так люди чувствуют себя перед самоубийством?»

Но я никогда не смог бы этого сделать, потому что мой дух силен. Многие люди сдаются, и поэтому идут на самоубийство.

Ничто не длится вечно, после дождя снова выглянет солнце. А когда идет дождь, то наслаждайтесь тем, что вы здесь и живы. Что бы ни случилось, ничто не длится вечно, такова жизнь», – сказал Адесанья.

