  • Адесанья – о самом трудном времени в жизни: «2013 год. Думал: «Чувак, так люди чувствуют себя перед самоубийством?» Но никогда не смог бы этого сделать, потому что мой дух силен»
Адесанья – о самом трудном времени в жизни: «2013 год. Думал: «Чувак, так люди чувствуют себя перед самоубийством?» Но никогда не смог бы этого сделать, потому что мой дух силен»

Адесанья вспомнил самый трудный момент в жизни.

Экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья вспомнил самый трудный момент в жизни.

«2013 год был для меня наихудшим. Я думал про себя: «Чувак, так люди чувствуют себя перед самоубийством?»

Но я никогда не смог бы этого сделать, потому что мой дух силен. Многие люди сдаются, и поэтому идут на самоубийство.

Ничто не длится вечно, после дождя снова выглянет солнце. А когда идет дождь, то наслаждайтесь тем, что вы здесь и живы. Что бы ни случилось, ничто не длится вечно, такова жизнь», – сказал Адесанья.

Исраэль Адесанья: «Для меня больше не важны пояса. Хочу просто драться, рисковать и пробовать безумные вещи»

Адесанья – о Перейре: «Очень горжусь тем, чего он добился. Надеюсь, он больше никогда не проиграет»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Bangtao Muay Thai & MMA
