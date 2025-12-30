Джейк Пол – об аварии в Нигерии: «Жизнь гораздо важнее бокса. Молюсь за потерянные жизни»

Джейк Пол выразил соболезнования погибшим в аварии в Нигерии.

Джейк Пол отреагировал на смертельную аварию с участием команды Энтони Джошуа в Нигерии.

«Жизнь гораздо важнее бокса. Я молюсь за потерянные жизни, Эй Джея и всех, кто пострадал от этого несчастного случая.

Покойтесь с миром, Сина Гами и Кевин Айоделе. Мои мысли и молитвы с вашими семьями, друзьями и Эй Джеем», – написал в соцсетях Пол.

Напомним, автомобильная авария, в которой погибли два тренера и близких друга Энтони Джошуа, произошла вчера в Нигерии.

20 декабря Джошуа нокаутировал Пола в боксерском поединке.

