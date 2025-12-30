Нганну – об аварии с участием Джошуа: «Искренние соболезнования семьям погибших в Лагосе»

Нганну прокомментировал аварию с участием Джошуа.

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну отреагировал на аварию в Нигерии, в которой пострадал бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа .

«Надеюсь на скорейшее выздоровление Эй Джея. Мои искренние соболезнования семьям погибших в аварии в Лагосе», – написал в соцсетях Нганну.

Напомним, в аварии с Джошуа погибли два его тренера.

Джошуа едва не погиб на самой опасной трассе в Нигерии – два его друга умерли на месте

Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа попал в ДТП в Нигерии. Погибли два человека