«Просто живите». Ян записал видео, лежа в сугробе
Петр Ян повалялся в снегу.
Чемпион UFC Петр Ян опубликовал видео, на котором он лежит в сугробе и натирается снегом.
«Всем хорошего дня», – сказал Ян.
Ян выложил картинку, на которой он дерется против О’Мэлли возле Белого дома
Шон О’Мэлли: «Шуга против Петра в Белом доме, Америка против России. Это логично»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Петра Яна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости