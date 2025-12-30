«Просто живите». Ян записал видео, лежа в сугробе

Петр Ян повалялся в снегу.

Чемпион UFC Петр Ян опубликовал видео, на котором он лежит в сугробе и натирается снегом.

«Всем хорошего дня», – сказал Ян.

