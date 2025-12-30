Джейк Пол проиграл все шесть раундов в бою с Энтони Джошуа. Пятый и шестой – единогласно со счетом 7-10
Опубликованы судейские записки боя Пол – Джошуа.
В ночь на 20 декабря в Майами состоялся боксерский поединок между экс-чемпионом мира в тяжелом весе Энтони Джошуа и блогером Джейком Полом.
Джошуа нокаутировал соперника в шестом раунде. Согласно судейским запискам, опубликованным Атлетической комиссией штата Невада, Энтони всухую выигрывал бой. Пятый и шестой раунды судьи отдали Джошуа со счетом 10:7.
После боя Пол заявил, что выиграл первые два раунда.
«Мне надрали задницу». Джейк Пол отлетел от Джошуа
