Джейк Пол проиграл все шесть раундов в бою с Энтони Джошуа. Пятый и шестой – единогласно со счетом 7-10

Опубликованы судейские записки боя Пол – Джошуа.

В ночь на 20 декабря в Майами состоялся боксерский поединок между экс-чемпионом мира в тяжелом весе Энтони Джошуа и блогером Джейком Полом.

Джошуа нокаутировал соперника в шестом раунде. Согласно судейским запискам, опубликованным Атлетической комиссией штата Невада, Энтони всухую выигрывал бой. Пятый и шестой раунды судьи отдали Джошуа со счетом 10:7.

После боя Пол заявил , что выиграл первые два раунда.

