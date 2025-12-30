В марте-апреле Бивол подерется с Айфертом. Трилогия с Бетербиевым – во второй половине 2026-го (Майк Коппингер)

Бивол может подраться с Бетербиевым во второй половине 2026-го.

Журналист Майк Коппингер в выпуске InsideRingShow сообщил, что менеджер Бивола Вадим Корнилов рассказал ему о планах возвращения Дмитрия в марте или апреле.

Уточняется, что вероятным соперником россиянина станет обязательный претендент на пояс IBF Михаэль Айферт. Во второй половине года Бивол рассчитывает провести трилогию с Артуром Бетербиевым.

Вчера тренер Бивола сообщил, что боксер планирует возвращение в конце весны.

