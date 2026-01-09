Тренер Гейджи: «Если Джастин проиграет Пимблетту, то завершит карьеру. Это наш последний забег»

Тренер Гейджи: если Джастин проиграет Пимблетту, то завершит карьеру.

Тренер Тревор Уиттман заявил, что предстоящий поединок Джастина Гейджи может стать для него последним.

Напомним, что в ночь на 25 января Гейджи встретится с Пэдди Пимблеттом . Бой за пояс временного чемпиона в легком весе возглавит турнир UFC 324.

«Я не боюсь сказать это вслух: это наш последний забег. Если Джастин проиграет этот бой, то завершит карьеру. Мы не собираемся выходить и быть гейткиперами дивизиона, охотиться за денежными боями и все в таком духе.

Джастин – уникальный человек. Он не против выступать бесконечно, но понимает, что должен быть рядом с семьей. Он обязан поступить правильно – и задуматься о своем здоровье», – сказал Уиттман.

