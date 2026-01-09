Уайт – о турнире UFC в Белом доме: «Это будет уникальное событие. Бойцы будут выходить к октагону прямо из Овального кабинета»

Дана Уайт поделился деталями предстоящего турнира UFC в Белом доме.

Глава UFC Дана Уайт поделился деталями предстоящего турнира промоушена в Белом доме.

Ивент состоится 14 июня. Президент США Дональд Трамп ранее заявил , что в карде будет восемь или девять титульных боев.

«Мы буквально только что закончили прорабатывать всю логистику – как все это организовать, сколько людей сможем принять. На лужайке Белого дома вживую смогут присутствовать около пяти тысяч человек. А через дорогу находится парк – кажется, он называется Эллипс – там мы сможем разместить до 85 тысяч человек.

У нас будут большие экраны, сцена, в течение всего дня будет играть музыка. По сути, мы захватим весь Вашингтон на эту неделю, устроим множество разных мероприятий для фанатов. И, конечно, это будет уникальное событие. Бойцы будут выходить к октагону прямо из Овального кабинета», – сказал Уайт.

