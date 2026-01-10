«Сказали, что я слишком опасен. Бью людей лбом, нападаю на фанатов». Царукян объяснил, почему UFC не дал ему титульник

Арман Царукян объяснил, почему в UFC отказались дать ему чемпионский бой.

Боец легкого веса UFC Арман Царукян объяснил, почему в промоушене отказались дать ему чемпионский бой.

«Я должен был драться за титул, но в UFC сказали: «Ты слишком опасен, чтобы ставить тебя на первый кард в сделке с Paramount. Ты бьешь людей головой, снимаешься с боев, нападаешь на фанатов». Они сказали, что мне нужно подождать.

И я ответил: «Окей, тут ничего не поделаешь». Я просто подожду, потому что знаю – этот пояс будет моим. Я работаю каждый день», – сказал Царукян.

22 ноября Царукян победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде. Он идет на серии из пяти побед.

Уайт подтвердил, что Царукяну не дали титульник отчасти из-за поведения на битве взглядов с Хукером

Бибулатов – о схватке Царукяна и Байдулаева: «У Армана есть проблемы с эмоциями. Ему нужно сдерживать себя»