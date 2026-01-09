  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Бибулатов – о схватке Царукяна и Байдулаева: «У Армана есть проблемы с эмоциями. Ему нужно сдерживать себя»
5

Бибулатов – о схватке Царукяна и Байдулаева: «У Армана есть проблемы с эмоциями. Ему нужно сдерживать себя»

Магомед Бибулатов высказался о схватке Армана Царукяна и Мехди Байдулаева.

Президент ACA Магомед Бибулатов высказался о схватке между Арманом Царукяном и Мехди Байдулаевым.

Схватка по бразильскому джиу-джитсу между Царукяном и Байдулаевым прошла 17 декабря и завершилась победой Царукяна удушающим приемом.

«Мехди удивил тем, что постоял в хорошем темпе даже пять минут. Для него это на пользу в медийном плане, но после схватки было сказано много лишнего. У Армана есть проблемы с эмоциями, ему нужно сдерживать себя. Ему не стоит так радоваться победе над Мехди.

Нужно показывать себя скромно – и тогда люди увидят, что для тебя в этом нет сенсации. А когда ты включаешь эмоции, то кажется, что ты не ждал этого. Победил – уходи спокойно. Ты же выиграл у молодого парня, который выскочил на замену», – сказал Бибулатов.

Уайт подтвердил, что Царукяну не дали титульник отчасти из-за поведения на битве взглядов с Хукером

Из ACA уволили трех бойцов за проваленное взвешивание перед турниром в Грозном

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sport24
logoАрман Царукян
logoМагомед Бибулатов
logoUFC
logoACA
Бразильское джиу-джитсу
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Майкл Биспинг: «В легком весе нет никого, кто смог бы победить Топурию. К концу года он все еще будет чемпионом»
9 января, 15:30
Пимблетт – о победе Царукяна над Хукером: «Дэн не умеет бороться. Он не смог бы остановить нападение на собственную мать»
9 января, 10:25
Царукян – о поражении Пимблетта в схватке по грэпплингу: «Это тот мусор, который сказал, что поборет меня?»
8 января, 11:10
Главные новости
Царукян – о желании Чендлера размазать его: «Хорошая шутка. Не знал, что Майкл еще и юморист»
5 минут назад
Александр Емельяненко: «Ротенберг посоветовал врача – тот сказал, что у меня не спазмы, а перелом позвоночника. Мне нужны уколы. Курс стоит $1 млн – это единственный вариант»
сегодня, 15:06
Колби Ковингтон: «Дана считает, что мне не место в топ-15 дивизиона? Не имеет значения, что он думает. Я чемпион мира и любимый боец Трампа»
сегодня, 14:09
Царукян – о Пимблетте: «Я – кошмар для Пэдди. Он будет избегать меня всю жизнь, ведь знает, что проиграет»
сегодня, 12:54
Чендлер – о возвращении Конора: «Невозможно провести турнир в Белом доме без главной звезды MMA. И есть только один человек, с которым он должен драться – я»
сегодня, 11:12
Фьюри – о Махмудове: «Еще один потенциальный соперник»
сегодня, 10:56Фото
Чендлер принял вызов Царукяна: «Очень уважаю Армана за его активность за пределами UFC. Хотел бы размазать его в схватке»
сегодня, 10:46
Арман Царукян: «Хочу, чтобы Гейджи победил Пимблетта. Он подерется со мной, а Пэдди, если победит, продолжит меня избегать»
сегодня, 10:29
Джон Джонс: «Если вы действительно узнаете Кормье, то поймете, что он настоящий псих. Я много раз пытался с ним помириться, но ему выгодно быть моим врагом»
сегодня, 09:45
Арман Царукян: «Предлагали схватку с Томом Харди, но он не смог из-за съемок»
сегодня, 08:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля 2025, 12:14Фото