Бибулатов – о схватке Царукяна и Байдулаева: «У Армана есть проблемы с эмоциями. Ему нужно сдерживать себя»

Магомед Бибулатов высказался о схватке Армана Царукяна и Мехди Байдулаева.

Президент ACA Магомед Бибулатов высказался о схватке между Арманом Царукяном и Мехди Байдулаевым.

Схватка по бразильскому джиу-джитсу между Царукяном и Байдулаевым прошла 17 декабря и завершилась победой Царукяна удушающим приемом.

«Мехди удивил тем, что постоял в хорошем темпе даже пять минут. Для него это на пользу в медийном плане, но после схватки было сказано много лишнего. У Армана есть проблемы с эмоциями, ему нужно сдерживать себя. Ему не стоит так радоваться победе над Мехди.

Нужно показывать себя скромно – и тогда люди увидят, что для тебя в этом нет сенсации. А когда ты включаешь эмоции, то кажется, что ты не ждал этого. Победил – уходи спокойно. Ты же выиграл у молодого парня, который выскочил на замену», – сказал Бибулатов.

