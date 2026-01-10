  • Спортс
3

Бадаев считает, что Волкову стоит встретиться с Кортесом-Акостой: «Не надо простаивать. Нужно драться, быть в обойме»

Асланбек Бадаев считает, что Волкову стоит встретиться с Кортесом-Акостой.

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев считает, что Александру Волкову стоит проводить бои, а не ждать титульного шанса.

В последний раз Волков дрался в октябре, когда победил Жаилтона Алмейду раздельным решением судей в главном карде UFC 321.

«Думаю, Волкову не стоит простаивать. Нужно драться, быть в обойме, зарабатывать. Да, каждый бой – риск. Но простои еще никому не шли на пользу. Поэтому есть тот же Валдо Кортес-Акоста, который набрал обороты. С ним можно было побиться. Волкову нужно быть активным.

Есть еще реванш с Сергеем Павловичем. Хотя он не имеет какого-то смысла. Да, Павлович Кортес-Акосту побеждал, но Волков с ним еще не дрался. Вот можно было бы провести бой Волков против Кортес-Акосты, чтобы избежать простоя. А так, Александр заслуженный претендент, но ожидание титульного боя может затянуться», – сказал Бадаев.

Евгений Гончаров: «Советую Волкову проводить бои, а не ждать титульник. Без практики бойцы теряют уровень»

«Вы выиграли». Волков поддержал команду «Астана» после поражения в финале шоу «Звезды»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Чемпионат»
logoUFC
logoАлександр Волков
logoАсланбек Бадаев
тяжелый вес (MMA)
logoMMA
Валдо Кортес-Акоста
