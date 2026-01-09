ACA 198: Омаров задушил Сулейманова, Шайхаев победил Батисту и другие

9 января в Грозном прошел турнир ACA 198 . Главным событием вечера стал титульный реванш в полулегкой весовой категории между Исламом Омаровым (17-0) и Алиханом Сулеймановым (17-4).

Омаров победил удушающим приемом в первом раунде.

Другие бои турнира:

● Дауд Шайхаев (19-5-1) победил Хердесона Батисту (22-8) единогласным решением судей;

● Сулим Баталов (10-1) победил Асылжана Бакытжанулы (17-7) нокаутом в первом раунде;

● Расул Албасханов (16-8) проиграл Томашу Дэку (24-14-1) единогласным решением судей;

● Мансур Хатуев (16-6) проиграл Кайрату Ахметову (28-2) раздельным решением судей.

