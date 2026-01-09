Джонс – о Махачеве: «Один из величайших бойцов в истории. Он особенный, очень его уважаю»
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс признался, что считает Ислама Махачева одним из величайших бойцов всех времен.
«Махачев – один из величайших бойцов в истории. Это очевидно. Я не удивлен его победе над Джеком Делла Маддаленой. Не удивлен тому, как он доминирует в UFC. Он особенный. Некоторые люди избраны, чтобы делать великие вещи. И это про него.
Мне очень интересно, что ждет Ислама дальше. Он еще многое может сделать, но уже сейчас находится на правильном пути. Он один из тех людей, которых я очень уважаю», – сказал Джонс.
В последний раз Махачев дрался в ноябре, когда победил Делла Маддалену и стал чемпионом UFC в полусреднем весе.
Джон Джонс: «Я бы хотел увидеть Чимаева в полутяжелом весе. Он может успешно выступать в любом дивизионе»
Джо Роган сравнил Хабиба и Махачева: «Ислам на другом уровне. Он еще на одну ступень выше»