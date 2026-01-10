Франция перенесла саммит G7, чтобы он не совпал с турниром UFC в Белом доме.

Франция перенесет саммит «Большой семерки», чтобы его начало не совпало с турниром UFC, который состоится 14 июня в Белом доме. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Изначально планировалось, что встреча лидеров стран G7 пройдет с 14 по 16 июня. Но в октябре президент США Дональд Трамп объявил, что 14 июня в Вашингтоне состоится большой турнир UFC – эта дата совпадает с Днем флага в США, а также с 80-летием Трампа.

После этого саммит отложили на один день – он пройдет с 15 по 17 июня.

«Президент Трамп – лидер свободного мира, поэтому наши партнеры считают его крайне важным участником саммита G7. Они любезно изменили даты, чтобы подстроиться под график президента США», – прокомментировал перенос саммита представитель Белого дома.

Канцелярия президента Франции Эммануэля Макрона отказалась подтвердить, связано ли изменение напрямую с мероприятием UFC.

