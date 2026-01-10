Царукян – о срыве боя с Махачевым: «У меня выявили грыжу. Если она снова будет беспокоить, то придется делать операцию»

Арман Царукян рассказал о срыве титульного боя с Исламом Махачевым.

Боец легкого веса UFC Арман Царукян рассказал о срыве титульного боя с Исламом Махачевым .

Титульный поединок между Царукяном и Махачевым должен был состояться в январе прошлого года. Арман снялся с боя из-за проблем со спиной.

«Я сделал МРТ, и оно показало, что у меня грыжа. Так что, возможно, понадобится операция, а возможно – нет. Посмотрим, будет ли она снова беспокоить. Потому что если будет, то придется делать операцию, удалять грыжу.

Это было довольно больно – спину просто заклинило. Я вообще не мог двигаться. Начал более-менее двигаться и бегать только спустя 2-3 недели», – сказал Царукян.

