Александр Усик встретился с Геннадием Головкиным на вечере бокса в Эр-Рияде

Александр Усик встретился с Геннадием Головкиным на вечере бокса в Эр-Рияде.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик встретился с Геннадием Головкиным на вечере бокса в Эр-Рияде.

В главном событии турнира Наойя Иноуэ победил Алана Давида Пикассо и защитил титул абсолютного чемпиона мира.

Усик в последний раз выступал в июле, когда победил Даниэля Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

Головкин в конце ноября был утвержден президентом организации World Boxing.

Менеджер Усика: «Усик будет драться с кем захочет и когда захочет, он это заслужил. Бой против Кабайела – один из вариантов»

Усик возглавил рейтинг P4P по версии The Ring, Бивол – четвертый

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Matchroom Boxing
