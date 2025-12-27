Александр Усик встретился с Геннадием Головкиным на вечере бокса в Эр-Рияде
Александр Усик встретился с Геннадием Головкиным на вечере бокса в Эр-Рияде.
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик встретился с Геннадием Головкиным на вечере бокса в Эр-Рияде.
В главном событии турнира Наойя Иноуэ победил Алана Давида Пикассо и защитил титул абсолютного чемпиона мира.
Усик в последний раз выступал в июле, когда победил Даниэля Дюбуа нокаутом в пятом раунде.
Головкин в конце ноября был утвержден президентом организации World Boxing.
Менеджер Усика: «Усик будет драться с кем захочет и когда захочет, он это заслужил. Бой против Кабайела – один из вариантов»
Усик возглавил рейтинг P4P по версии The Ring, Бивол – четвертый
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Matchroom Boxing
