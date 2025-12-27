Александр Усик встретился с Геннадием Головкиным на вечере бокса в Эр-Рияде.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик встретился с Геннадием Головкиным на вечере бокса в Эр-Рияде.

В главном событии турнира Наойя Иноуэ победил Алана Давида Пикассо и защитил титул абсолютного чемпиона мира.

Усик в последний раз выступал в июле, когда победил Даниэля Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

Головкин в конце ноября был утвержден президентом организации World Boxing.

