Дмитрий Бикрев: «Может получиться, что Царукян вообще не подерется в 2026 году. Но он уже привык ждать»

Дмитрий Бикрев: может получиться, что Царукян вообще не подерется в 2026 году.

Бывший чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрев считает, что Арману Царукяну не стоит соглашаться на промежуточные бои.

«С Царукяном сложная и непонятная история. Думаю, Арману нет смысла драться с кем‑то другим, кроме как за чемпионский пояс. Он на первом месте в рейтинге. Сейчас два далеких от первого места человека дерутся за временный пояс, это номинальная история. Топурия взял паузу. Думаю, Арман будет драться с победителем боя Гейджи – Пимблетт. Думаю, Пимблетт выиграет, и нас будет ждать его бой с Арманом.

Где‑то во второй половине лета - в начале осени Арман подерется, а до этого момента не вижу смысла ему проводить бои с кем‑то. Тем более, Арман уже привык ждать. Ничего страшного в этом ожидании нет. Это такая игра. Все, что можно было в плохом контексте, уже произошло. Арман показал крутой бой с Хукером , сейчас у него много вызовов по борьбе.

У человека интересно жизнь проходит, он не сидит без дела. Вопрос времени, когда Арман подерется за пояс. Это произойдет. Да, возможно, что вернется Топурия, и победитель боя Гейджи и Пимблетта подерется с Топурией. В таком случае может получиться так, что Царукян вообще не подерется в 2026 году. Посмотрим. Ведь Топурия тоже не хочет драться с Арманом», – сказал Бикрев.

