Махачев хочет, чтобы Умар получил реванш с Мерабом: «Нужно закрыть поражение. А добраться до пояса время еще есть»

Ислам Махачев хочет, чтобы Умар Нурмагомедов получил реванш с Мерабом Двалишвили.

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев хочет, чтобы Умар Нурмагомедов получил реванш с Мерабом Двалишвили.

– Тебе какой бой Умара Нурмагомедова был бы интереснее – против Петра или реванш с Мерабом?

– Честно сказать – против Мераба. Потому что Умар первый бой проиграл. Было много причин, но чего об этом сейчас говорить? Я знаю, что Умар может намного лучше себя проявить, что он может обыграть Мераба. Умар еще молодой, есть время до пояса добраться, но было бы хорошо закрыть поражение.

У меня есть одно поражение, и у меня всегда в голове: «Был бы у меня шанс сделать реванш...» Знаю, что сейчас это уже никак невозможно. А вот у Умара хорошие шансы. Мераб на хорошей позиции, первый номер, все еще на ходу. Может, Умар так не думает, но я так думаю – что сейчас ему было бы лучше подраться с Мерабом, – сказал Махачев.

Следующим соперником Нурмагомедова станет Дейвисон Фигейредо. Поединок состоится в предварительном карде турнира UFC 324.

Махачев сравнил Конора и Топурию: «Как контрпанчер Макгрегор был получше. Его тайминг, как он выжидал... Другой уровень»

Ислам Махачев: «У Топурии к нам есть ненависть. При встрече как-то решим. Или, может быть, в клетке»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Спорт-Экспресс»
