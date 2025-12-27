«Фьюри, Усик, Бетербиев». Кроуфорд назвал боксеров, которых взял бы с собой на уличную драку
Теренс Кроуфорд назвал боксеров, которых взял бы с собой на уличную драку.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд назвал бойцов, которых взял бы с собой на уличную драку.
«Кого из знаменитых боксеров я бы взял на уличную драку? Хорошо, давайте я выберу Тайсона Фьюри. Артур Бетербиев, Александр Усик, Деонтей Уайлдер. Я взял бы всех тяжеловесов. Флойд Мейвезер? Нет, нет, нет», – сказал Кроуфорд.
В декабре Кроуфорд объявил о завершении профессиональной карьеры. На его счету 42 победы (31 – нокаутом) и ни одного поражения.
