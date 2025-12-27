  • Спортс
  • Дин Томас: «Чем старше становится Перейра, тем меньше ему хочется гонять вес. К концу 2026-го он окончательно окажется в тяжелом дивизионе»
Дин Томас: «Чем старше становится Перейра, тем меньше ему хочется гонять вес. К концу 2026-го он окончательно окажется в тяжелом дивизионе»

Дин Томас: к концу 2026-го Перейра окончательно окажется в тяжелом дивизионе.

Аналитик UFC Дин Томас считает, что Алекс Перейра в течение года перейдет в тяжелую весовую категорию.

«У Алекса по-настоящему особенная карьера. Иногда, если человек не создан для борьбы на чемпионском уровне, он просто становится ярким прайзфайтером – и зарабатывает столько, сколько сможет. Но Перейра обладает уникальной способностью совмещать оба пути.

Он не только прайзфайтер, зарабатывающий большие деньги, но и боец чемпионского уровня. Такое удается не каждому.

Его прыжки из категории в категорию вполне логичны. Чем старше он становится, тем меньше ему хочется гонять вес. Думаю, что к концу следующего года он окончательно окажется в тяжелом дивизионе», – сказал Томас.

Ранее Перейра сообщил, что надеется подраться с Джоном Джонсом на турнире UFC в Белом доме.

Менеджер Анкалаева: «Перейра не слишком стремится драться с Магомедом в третий раз, но мы будем настаивать на этом»

Адесанья – о Перейре: «Очень горжусь тем, чего он добился. Надеюсь, он больше никогда не проиграет»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
