Наойя Иноуэ победил Алана Давида Пикассо и защитил титул абсолютного чемпиона мира

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся турнир The Ring V: Night of the Samurai, в главном событии которого абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наойя Иноуэ встретился с Аланом Давидом Пикассо.

Иноуэ победил единогласным решением судей (119-109, 120-108, 117-11).

Для Иноуэ этот поединок стал четвертым в году. Его профессиональный рекорд – 32-0.

