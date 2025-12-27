0

Наойя Иноуэ победил Алана Давида Пикассо и защитил титул абсолютного чемпиона мира

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся турнир The Ring V: Night of the Samurai, в главном событии которого абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наойя Иноуэ встретился с Аланом Давидом Пикассо.

Иноуэ победил единогласным решением судей (119-109, 120-108, 117-11).

Для Иноуэ этот поединок стал четвертым в году. Его профессиональный рекорд – 32-0.

Иноуэ и Пикассо провели финальную дуэль взглядов перед боем в Эр-Рияде

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
logoНаойя Иноуэ
logoбокс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
«Наслаждайся рождественскими смузи, братан». Конор высмеял Пола из-за сломанной челюсти
вчера, 15:30
Иноуэ оказался тяжелее Пикассо перед поединком в Эр-Рияде
вчера, 08:40
The Ring включил Мурата Гассиева в топ-10 тяжелого веса
25 декабря, 18:20
Главные новости
Турнир в Эр-Рияде Night of the Samurai: Иноуэ победил Пикассо и другие бои
53 минуты назад
Дмитрий Бикрев: «Может получиться, что Царукян вообще не подерется в 2026 году. Но он уже привык ждать»
57 минут назад
Махачев – о сотрудничестве Хабиба с Telegram: «Это никакой не скам. Не было такого – «покупайте, чтобы заработать в будущем»
сегодня, 12:40
Исраэль Адесанья: «Для меня больше не важны пояса. Хочу просто драться, рисковать и пробовать безумные вещи»
сегодня, 12:15
Ислам Махачев: «У Топурии к нам есть ненависть. При встрече как-то решим. Или, может быть, в клетке»
сегодня, 11:05
Евгений Гончаров: «Советую Волкову проводить бои, а не ждать титульник. Без практики бойцы теряют уровень»
сегодня, 10:30
Махачев – об увольнении Фахретдинова из UFC: «Я ребятам в зале говорю: «Научитесь себя продавать. Не нужны в Америке бойцы, которые молчат»
сегодня, 10:15
Махачев – об Усмане: «Он борется, хорошо бьет. В физической силе мне не уступает. Может, где-то даже и лучше»
сегодня, 09:45
Мовсару Евлоеву угрожали увольнением за отказ драться с Мерфи в Рамадан (Давид Багдасарян)
сегодня, 09:10
Ислам Махачев: «Думаю, что подерусь после Рамадана – апрель-июнь. Если поставят в Белый дом, то подожду»
сегодня, 08:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото