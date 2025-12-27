Наойя Иноуэ победил Алана Давида Пикассо и защитил титул абсолютного чемпиона мира
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся турнир The Ring V: Night of the Samurai, в главном событии которого абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наойя Иноуэ встретился с Аланом Давидом Пикассо.
Иноуэ победил единогласным решением судей (119-109, 120-108, 117-11).
Для Иноуэ этот поединок стал четвертым в году. Его профессиональный рекорд – 32-0.
Иноуэ и Пикассо провели финальную дуэль взглядов перед боем в Эр-Рияде
