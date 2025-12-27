Махачев – о сотрудничестве Хабиба с Telegram: «Это никакой не скам. Не было такого – «покупайте, чтобы заработать в будущем»

Ислам Махачев рассказал о сотрудничестве Хабиба Нурмагомедова с Telegram.

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев рассказал о сотрудничестве между Хабибом Нурмагомедовым и мессенджером Telegram.

Ранее Конор Макгрегор обвинил Нурмагомедова в обмане фанатов из-за продаж виртуальных папах.

– Расскажи про сотрудничество с Telegram. И какие впечатления от Павла Дурова?

– Я с Павлом Дуровым не встречался. Но Telegram мне понравился. В этом году я начал вести Telegram-канал. Туда можно закидывать долгие видео, интересные. Чтобы фанатам было интересно. Мне интересно вести... Вся история, чем ты занимаешься, там сохраняется, можешь пролистать, просто посмотреть.

– А что Telegram хочет делать в сотрудничестве с UFC?

– Так же, как было с Хабибом, наверное. Создавать подарки. Чтобы каждый мог приобрести. Чтобы у него были эти мини-подарки. Наверное, то же самое и с UFC. Знаю, что и насчет меня какие-то переговоры идут – насчет эксклюзивного сотрудничества. Наверное, тоже будут создаваться какие-то маленькие подарки.

Помните, когда Хабиб это запостил, многие люди Конору сказали, что это скам какой-то. Это никакой не скам. Человек может купить – и просто подарить кому-то – и все. Там не было такого, что «покупайте, чтобы заработать в будущем», – как с криптовалютами, например. Это вообще другая тема, – сказал Махачев.

