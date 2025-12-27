  • Спортс
20

Махачев сравнил Конора и Топурию: «Как контрпанчер Макгрегор был получше. Его тайминг, как он выжидал... Другой уровень»

Ислам Махачев сравнил Конора Макгрегора и Илию Топурию.

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев сравнил Конора Макгрегора и Илию Топурию.

– Топурия в бою с Хабибом образца 2018 года смог бы показать себя лучше, чем Макгрегор?

– Когда кто-то должен был драться с Хабибом, про него [соперника Хабиба] говорили: «Вот он Хабиба нокаутирует!» Дрался с Порье, говорили, что Порье нокаутирует. Дрался с Гейджи – что Гейджи. Если им дать шанс – они что-то могут сделать. Но Хабиб никому никакого шанса не давал. Он просто своим прессингом лучших ударников закидывал под себя и просто молол их там.

А после боев с Хабибом уже начинали говорить, что у них борьба не такая, уже списывали этих бойцов. Думаю, с Топурией было бы так же. И с Тони Фергюсоном. Говорили, что Тони – один из самых неудобных соперников для Хабиба. А я думаю, что, наоборот, – один из самых удобных. Он не особо борется в партере. Думаю, даже лучшие грэпплеры в мире ничего не сделают ни Хабибу, ни мне.

– Топурию ты ставишь выше Конора по навыкам?

– Если какая-то атакующая мощь, может, у Топурии больше. Но как контрпанчер Макгрегор был получше. Его тайминг – как он выжидал... Я сам левша – и он левша: и как он встречал левой рукой, проваливая... У него это было на другом уровне, – сказал Махачев.

Ислам Махачев: «У Топурии к нам есть ненависть. При встрече как-то решим. Или, может быть, в клетке»

Махачев – о сотрудничестве Хабиба с Telegram: «Это никакой не скам. Не было такого – «покупайте, чтобы заработать в будущем»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Спорт-Экспресс»
