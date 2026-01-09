Джош Томпсон: «Я взял интервью у Конора – и это очень разозлило Хабиба. Он какое-то время со мной не разговаривал»

Джош Томпсон: я взял интервью у Конора – и это очень разозлило Хабиба.

Экс-боец UFC и бывший спарринг-партнер Хабиба Нурмагомедова Джош Томпсон рассказал об отношениях с россиянином.

«Хабиб был очень расстроен, потому что я пригласил Конора Макгрегора на свое шоу. Он какое-то время со мной не разговаривал. Мне пришлось самому написать ему: «Эй, ты не отвечаешь на мои звонки».

Мы потом случайно пересеклись, и он сказал: «Брат, меня действительно задело, что ты взял у него интервью». Он сам не поднимал эту тему, пока я не подошел к нему.

Для него очень важна верность. Я всегда был лояльным человеком, поэтому даже не подумал, что это может его обидеть. Я не ожидал, что он разозлится, но он действительно был зол. Он был расстроен, и сейчас, оглядываясь назад, я его понимаю», – сказал Томпсон.

Бывший спарринг-партнер Махачева Томпсон: «Ислам один раз защитит титул в полусреднем весе. Он из тех парней, которые не хотят потерпеть тяжелое поражение»

«Этот парень пытался разбить мне лицо, как можно с ним подружиться?» Хабиб сказал, что у него нет друзей среди бывших соперников