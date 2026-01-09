Джон Джонс: «Я бы хотел увидеть Чимаева в полутяжелом весе. Он может успешно выступать в любом дивизионе»

Джон Джонс: я бы хотел увидеть Чимаева в полутяжелом дивизионе.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс рассказал о своем отношении к Хамзату Чимаеву .

«Я думаю, что Чимаев может успешно выступать в любом дивизионе. Он один из лучших бойцов в мире. Считаю, что он достаточно крупный, чтобы соревноваться с тяжеловесами. Но он может и спуститься вниз, потому что его нельзя назвать огромным.

Он начал с полусреднего веса, но я бы хотел увидеть его в полутяжелом дивизионе. Думаю, он бы отлично показал себя против парней из этой категории. Я говорю про Перейру , Анкалаева », – сказал Джонс.

В последний раз Чимаев дрался в ночь на 17 августа, когда победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей. Титульный бой возглавил турнир UFC 319, который прошел в Чикаго.

