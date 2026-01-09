Уайт подтвердил, что Царукяну не дали титульник отчасти из-за поведения на битве взглядов с Хукером

Царукяну не дали титульник отчасти из-за поведения на битве взглядов с Хукером.

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что поведение Армана Царукяна на битве взглядов с Дэном Хукером повлияло на решение не давать ему титульный бой.

Напомним, что в ноябре Царукян ударил Хукера лбом на дуэли взглядов перед поединком в Катаре.

– Многие фанаты считают, что за пояс чемпиона в легком весе должен был драться именно Царукян.

– Мы знали, что люди будут об этом говорить.

– Очевидно. Но повлиял ли на ваше решение инцидент на битве взглядов?

– Да, 100%. Было много разных причин, которые привели нас к этому решению. И этот эпизод входит в их число, – сказал Уайт.

Поединок между Царукяном и Хукером прошел в главном событии турнира UFC Qatar. Царукян победил удушающим приемом во втором раунде.

