Майкл Биспинг: «В легком весе нет никого, кто смог бы победить Топурию. К концу года он все еще будет чемпионом»

Майкл Биспинг: в легком весе нет никого, кто смог бы победить Топурию.

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг считает, что в легком дивизионе нет соперников для Илии Топурии .

«Я не вижу никого, кто смог бы победить Илию Топурию в легком весе – ни Пэдди [Пимблетт], ни Джастин [Гейджи]. Есть Арман Царукян , он темная лошадка. Но к концу 2026 года Топурия все еще будет чемпионом.

Да, Царукян, конечно, существует. Но я не думаю, что его поединок с Илией состоится в ближайшее время», – сказал Биспинг.

Топурия ранее приостановил выступления в UFC по семейным обстоятельствам. Его последний бой состоялся в июне и закончился победой – над Чарльзом Оливейрой нокаутом в первом раунде.

