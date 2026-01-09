Уайт не уверен, что победитель боя Гейджи – Пимблетт встретится с Топурией: «Посмотрим, как все сложится»

Уайт не уверен, что победитель боя Гейджи – Пимблетт встретится с Топурией.

Президент UFC Дана Уайт не уверен, что победитель поединка между Джастином Гейджи и Пэдди Пимблеттом встретится с Илией Топурией.

Напомним, что бой между Гейджи и Пимблеттом за пояс временного чемпиона промоушена в легком весе возглавит турнир UFC 324, который состоится 25 января.

«Нас ждет отличный кард. В главном событии пройдет очень веселый поединок. Все хотят, чтобы победитель боя сразился с Илией Топурией... Посмотрим, как все сложится», – сказал Уайт.

Уайт подтвердил, что Царукяну не дали титульник отчасти из-за поведения на битве взглядов с Хукером

Майкл Чендлер: «Гейджи лучше Пимблетта. Джастин победит Топурию в конце года»