Уайт не уверен, что победитель боя Гейджи – Пимблетт встретится с Топурией: «Посмотрим, как все сложится»
Президент UFC Дана Уайт не уверен, что победитель поединка между Джастином Гейджи и Пэдди Пимблеттом встретится с Илией Топурией.
Напомним, что бой между Гейджи и Пимблеттом за пояс временного чемпиона промоушена в легком весе возглавит турнир UFC 324, который состоится 25 января.
«Нас ждет отличный кард. В главном событии пройдет очень веселый поединок. Все хотят, чтобы победитель боя сразился с Илией Топурией... Посмотрим, как все сложится», – сказал Уайт.
