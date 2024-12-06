Кубок IBU. Бене, Боте, Лиен, Вайдель, Шевалье, Кузьмина выступят в спринте
6 декабря на этапе Кубка IBU в Гейло пройдет женский спринт.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
2-й этап
Гейло, Норвегия
Женщины
Спринт
Начало – 12:20 по московскому времени.
Старт-лист
2. Пола Боте (Франция)
5. Стефани Шерер (Германия)
14. Камилль Бене (Франция)
16. Хло Шевалье (Франция)
18. Анастасия Кузьмина (Словакия)
19. Эмма Нильссон (Швеция)
20. Ирина Петренко (Украина)
21. Фани Бертран (Франция)
24. Вольдия Гальмас Полен (Франция)
25. Анаэлль Бонду (Франция)
26. Йоханна Скоттхайм (Швеция)
31. Марион Визенсартер (Германия)
33. София Шнайдер (Германия)
37. Сири Скар (Норвегия)
40. Ида Лиен (Норвегия)
42. Марит Скуган (Норвегия)
62. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия)
66. Каролине Эрдал (Норвегия)
68. Ханна Кебингер (Германия)
87. Анна Вайдель (Германия)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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