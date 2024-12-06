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Кубок IBU. Бене, Боте, Лиен, Вайдель, Шевалье, Кузьмина выступят в спринте

6 декабря на этапе Кубка IBU в Гейло пройдет женский спринт.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

2-й этап

Гейло, Норвегия

Женщины

Спринт

Начало – 12:20 по московскому времени.

Старт-лист

2. Пола Боте (Франция)

5. Стефани Шерер (Германия)

14. Камилль Бене (Франция)

16. Хло Шевалье (Франция)

18. Анастасия Кузьмина (Словакия)

19. Эмма Нильссон (Швеция)

20. Ирина Петренко (Украина)

21. Фани Бертран (Франция)

24. Вольдия Гальмас Полен (Франция)

25. Анаэлль Бонду (Франция)

26. Йоханна Скоттхайм (Швеция)

31. Марион Визенсартер (Германия)

33. София Шнайдер (Германия)

37. Сири Скар (Норвегия)

40. Ида Лиен (Норвегия)

42. Марит Скуган (Норвегия)

62. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия)

66. Каролине Эрдал (Норвегия)

68. Ханна Кебингер (Германия)

87. Анна Вайдель (Германия)

Расписание второго этапа Кубка IBU в Гейло

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
результаты
logoКубок IBU
Пола Боте
logoКаролине Эрдал
Рагнхильд Фемстейневик
Ханна Кебингер
logoсборная Словакии жен
logoИрина Петренко (Варвинец)
Анаэлль Бонду
logoсборная Франции жен
Стефани Шерер
Вольдия Гальмас Полен
logoАнна Вайдель
logoХло Шевалье
logoИда Лиен
logoсборная Норвегии жен
Марит Скуган
Сири Скар
Фани Бертран
Камиль Бене
logoсборная Германии жен
Эмма Нильссон
logoсборная Украины жен
Йоханна Скоттхайм
logoАнастасия Кузьмина
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