Чешская биатлонистка Маркета Давидова перенесла вторую операцию на спине.

Первый раз ее прооперировали в марте 2025 года из-за межпозвоночной грыжи.

«Я обсудила результаты обследования с несколькими врачами, и все они согласились, что операция необходима. 

Мне заменили межпозвоночный диск имплантом и одновременно укрепили позвонки с помощью винтов. Теперь мне предстоит шесть недель покоя, чтобы позвонки правильно срослись. После этого, надеюсь, я смогу постепенно начать реабилитацию», – рассказала Давидова. 

Спортсменке 29 лет, она является чемпионкой мира 2021 года в индивидуальной гонке. 

Сезон-2025/26 завершила досрочно из-за болей в спине.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Cesky Biathlon
Скорейшего выздоровления Маркете.
Зачем издеваться на своим организмом? В принципе карьера удачная - титул чемпионки мира есть
Очень жаль эту красивую, позитивную и талантливую спортсменку. Пройс смогла вернуться на топ-уровень после всех проблем, желаю этого и Маркете!
