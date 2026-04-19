Чешская биатлонистка Маркета Давидова перенесла вторую операцию на спине.
Первый раз ее прооперировали в марте 2025 года из-за межпозвоночной грыжи.
«Я обсудила результаты обследования с несколькими врачами, и все они согласились, что операция необходима.
Мне заменили межпозвоночный диск имплантом и одновременно укрепили позвонки с помощью винтов. Теперь мне предстоит шесть недель покоя, чтобы позвонки правильно срослись. После этого, надеюсь, я смогу постепенно начать реабилитацию», – рассказала Давидова.
Спортсменке 29 лет, она является чемпионкой мира 2021 года в индивидуальной гонке.
Сезон-2025/26 завершила досрочно из-за болей в спине.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Cesky Biathlon
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Скорейшего выздоровления Маркете.
Зачем издеваться на своим организмом? В принципе карьера удачная - титул чемпионки мира есть
Очень жаль эту красивую, позитивную и талантливую спортсменку. Пройс смогла вернуться на топ-уровень после всех проблем, желаю этого и Маркете!
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем