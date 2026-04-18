Ишмуратова считает, что российские биатлонисты должны стрелять быстрее: «Хочется, чтобы они рисковали и шли ва-банк. Нужно представлять, что турниры в РФ – это практически Кубок мира»
Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова считает, что российским биатлонистам нужно стрелять быстрее.
– За международным биатлоном вы следите, а за нашим?
– Конечно! Заметила, что в международном биатлоне стреляют быстрее. Наши довольно редко позволяют себе такую очень-очень быструю, скоростную стрельбу. Хочется видеть наших девчонок и мальчишек с такой же стрельбой, чтобы они не сильно отставали. Хочется, чтобы они позволяли себе рисковать и идти ва-банк. Правда, говорит это тот, кто всегда стрелял медленно, ха-ха.
– А как нам поддерживать этот международный уровень, чтобы по возвращении наши спортсмены не сильно просели?
– В любом случае, когда соревнуешься и есть конкуренция, идет развитие. Понятно, что сейчас такой конкуренции нет, как на международном уровне. Но есть белорусская сборная, с которой мы боремся на равных. Нужно выступать на соревнованиях, не сбавлять оборотов, представлять, что турниры в России – это практически Кубок мира, и не терять желание побеждать.
– Кого бы вы сейчас выделили как лидеров нашего биатлона?
– Хорошо выступает семья Халили, прямо очень хорошо! Они никому не уступают. Очень мне нравится рискованность и драйв Кристины Резцовой. Приятно, конечно, смотреть и на Наташу Шевченко, которая перешла из лыж. Мы все понимаем, что это довольно непросто. У нее же все получается.
– Не является ли для вас как для биатлонистки каким-то уколом по самолюбию, что одна из лучших биатлонисток страны – бывшая лыжница?
– Да вы знаете, так даже лучше! Я же сама из лыж перешла в биатлон. У нас был большой плюс – скорость. Нужно было только подтянуть стрельбу. И когда ты можешь при большой скорости научиться стрелять, это здорово! Научить бегать на лыжах сложнее, на это требуются годы. Научить стрелять немножко легче. А когда ход и стрельба совмещаются, ты и становишься лидером, – сказала Ишмуратова.
вот, кстати, присоединяюсь. я тоже считаю, что им надо стрелять быстрее. также я считаю, что им нужно стрелять не только быстрее, но и более метко, а также быстрее бежать на лыжах. я уже могу быть тренером, или пока только экспертом, как думаете?
В сезоне ни один тренер не научил соединить все три элемента, не то что в сезоне, а и в 4- х летнем цикле.