  • Ишмуратова считает, что российские биатлонисты должны стрелять быстрее: «Хочется, чтобы они рисковали и шли ва-банк. Нужно представлять, что турниры в РФ – это практически Кубок мира»
Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова считает, что российским биатлонистам нужно стрелять быстрее.

– За международным биатлоном вы следите, а за нашим?

– Конечно! Заметила, что в международном биатлоне стреляют быстрее. Наши довольно редко позволяют себе такую очень-очень быструю, скоростную стрельбу. Хочется видеть наших девчонок и мальчишек с такой же стрельбой, чтобы они не сильно отставали. Хочется, чтобы они позволяли себе рисковать и идти ва-банк. Правда, говорит это тот, кто всегда стрелял медленно, ха-ха.

– А как нам поддерживать этот международный уровень, чтобы по возвращении наши спортсмены не сильно просели?

– В любом случае, когда соревнуешься и есть конкуренция, идет развитие. Понятно, что сейчас такой конкуренции нет, как на международном уровне. Но есть белорусская сборная, с которой мы боремся на равных. Нужно выступать на соревнованиях, не сбавлять оборотов, представлять, что турниры в России – это практически Кубок мира, и не терять желание побеждать.

– Кого бы вы сейчас выделили как лидеров нашего биатлона?

– Хорошо выступает семья Халили, прямо очень хорошо! Они никому не уступают. Очень мне нравится рискованность и драйв Кристины Резцовой. Приятно, конечно, смотреть и на Наташу Шевченко, которая перешла из лыж. Мы все понимаем, что это довольно непросто. У нее же все получается.

– Не является ли для вас как для биатлонистки каким-то уколом по самолюбию, что одна из лучших биатлонисток страны – бывшая лыжница?

– Да вы знаете, так даже лучше! Я же сама из лыж перешла в биатлон. У нас был большой плюс – скорость. Нужно было только подтянуть стрельбу. И когда ты можешь при большой скорости научиться стрелять, это здорово! Научить бегать на лыжах сложнее, на это требуются годы. Научить стрелять немножко легче. А когда ход и стрельба совмещаются, ты и становишься лидером, – сказала Ишмуратова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
>>Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова считает, что российским биатлонистам нужно стрелять быстрее.

вот, кстати, присоединяюсь. я тоже считаю, что им надо стрелять быстрее. также я считаю, что им нужно стрелять не только быстрее, но и более метко, а также быстрее бежать на лыжах. я уже могу быть тренером, или пока только экспертом, как думаете?
Ну да, ну да! Ещё бы всё это соединить: стрелять быстро, но метко; бежать быстро, а прибежав на рубеж, быстро стрелять и метко.
В сезоне ни один тренер не научил соединить все три элемента, не то что в сезоне, а и в 4- х летнем цикле.
Комисар, где патроны?
Нужно конечно, но только у нас большинство этапов это холод и ветер
Представить, что внутренние старты это Кубок мира, можешь только ты, неуважаемая. В своей марионеточной головешке.
Представить, что внутренние старты это Кубок мира, можешь только ты, неуважаемая. В своей марионеточной головешке.
Она в общем то не написала...что КР...равноценен КМ...Ее посыл к внутренней мотивации спортсмена. И да, она в отличии от ура-патриотов, следит за КМ. Вполне нормальный адекватный пост.
Рекомендуем
Главные новости
Олле Далин: «Позиция IBU по допуску российских биатлонистов и выдаче им нейтральных статусов не изменилась»
вчера, 10:20
Андреас Бирнбахер объявил о перерыве в тренерской карьере
вчера, 07:58
Зайцева о российском биатлоне: «Мы всегда были на лидерских позициях. Думаю, должны остаться на таком же уровне, на котором были раньше»
20 апреля, 20:54
Ольга Зайцева: «Я хотела раньше быть главой СБР. Это была моя мечта после завершения карьеры, но не первостепенная»
20 апреля, 20:31
Доротея Вирер: «После Олимпиады моя жизнь наконец-то налаживается, я счастлива. Тренерская карьера? Точно не сейчас»
20 апреля, 16:54
Ишмуратова о нейтральном статусе: «В СССР это было бы просто неприемлемо и, безусловно, считалось бы предательством»
20 апреля, 13:51
Ишмуратова об олимпийской пенсии: «60 тысяч – хорошая сумма. У кого-то в регионах, да и в Москве это целая зарплата, на которую живет семья»
20 апреля, 11:53
Маркета Давидова перенесла вторую операцию на спине
19 апреля, 07:10
Светлана Ишмуратова: «Спорт – это мощнейшее оружие политики, но очень хотелось бы, чтобы все придерживались одинаковых правил»
18 апреля, 12:26
Светлана Ишмуратова: «Я немного болела за Клэбо на Олимпиаде. Он смог выиграть все гонки – для меня это был великий, непревзойденный и очень интересный момент»
18 апреля, 12:10
Ко всем новостям
Последние новости
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»
17 января, 10:40
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
16 января, 10:41
Рекомендуем