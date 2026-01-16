3

Кубок IBU. Боте и Пирхер победили в спринтах, Гигонна и Оберхаузер – 2-е, Комола и Хак – 3-и

Пола Боте и Кристоф Пирхер победили в спринтах на Кубке IBU в Словакии.

16 января на этапе Кубка IBU в Словакии прошли спринтерские гонки. 

Ранее сборная Германии одержала победу в смешанной эстафете, шведские биатлонисты финишировали первыми в сингл-миксте. 

Кубок IBU по биатлону-2025/26

5-й этап

Брезно-Осрблье, Словакия

Спринт, женщины, 16 января

1. Пола Боте (Франция) – 20.25,3 (0)

2. Жилонн Гигонна (Франция) – 1,8 (1)

3. Самуэла Комола (Италия) – 5,1 (0)

4. Анна Мака (Польша) – 11,3 (0)

5. Софи Шово (Франция) – 16,7 (2)

6. Гюро Иттерьюс (Норвегия) – 18,5 (0)

Спринт, мужчины, 16 января

1. Кристоф Пирхер (Италия) – 23.47,8 (0)

2. Магнус Оберхаузер (Австрия) – 8,5 (0)

3. Петр Хак (Чехия) – 17,3 (0)

4. Ветле Паульсен (Норвегия) – 21,5 (1)

5. Якуб Штвртецкий (Чехия) – 25,3 (2)

6. Оскар Андерссон (Швеция) – 33,7 (0)

Смешанная эстафета, 14 января

1. Германия (Софи Патц, Лиза Мария Шпарк, Элиас Зайдль, Франц Шазер) – 1:09.07,3 (0+4)

2. Франция (Вольдия Гальмас Полен, Софи Шово, Гаэтан Патюрель, Дамьен Леве) – 22,4 (0+10)

3. Швеция (Эмма Нильссон, Анна Хедстрем, Эмиль Нюквист, Филип Линдквист-Флеттен) – 1.11,3 (2+10)

4. Норвегия (Фрида Доккен, Осне Скреде, Фредрик Вольд, Каспер Калкенберг) – 1.23,9 (0+3)...

7. Италия (Мартина Трабукки, Самуэла Комола, Марко Барале, Кристоф Пирхер) – 1.48,3 (0+14)

Сингл-микст, 14 января

1. Анни Линд – Мелкер Нордгрен (Швеция) – 42.54,9 (0+5)

2. Эрика Янкя – Якко Олави Ранта (Финляндия) – 5,2 (0+5)

3. Линда Цингерле – Даниэле Каппеллари (Италия) – 16,5 (0+6)

4. Ханна Кебингер – Беньямин Менц (Германия) – 49,8 (1+8)

5. Дуня Здоуц – Патрик Якоб (Австрия) – 52,8 (1+11)

