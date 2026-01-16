Кубок IBU. Боте и Пирхер победили в спринтах, Гигонна и Оберхаузер – 2-е, Комола и Хак – 3-и
16 января на этапе Кубка IBU в Словакии прошли спринтерские гонки.
Ранее сборная Германии одержала победу в смешанной эстафете, шведские биатлонисты финишировали первыми в сингл-миксте.
Кубок IBU по биатлону-2025/26
5-й этап
Брезно-Осрблье, Словакия
Спринт, женщины, 16 января
1. Пола Боте (Франция) – 20.25,3 (0)
2. Жилонн Гигонна (Франция) – 1,8 (1)
3. Самуэла Комола (Италия) – 5,1 (0)
4. Анна Мака (Польша) – 11,3 (0)
5. Софи Шово (Франция) – 16,7 (2)
6. Гюро Иттерьюс (Норвегия) – 18,5 (0)
Спринт, мужчины, 16 января
1. Кристоф Пирхер (Италия) – 23.47,8 (0)
2. Магнус Оберхаузер (Австрия) – 8,5 (0)
3. Петр Хак (Чехия) – 17,3 (0)
4. Ветле Паульсен (Норвегия) – 21,5 (1)
5. Якуб Штвртецкий (Чехия) – 25,3 (2)
6. Оскар Андерссон (Швеция) – 33,7 (0)
Смешанная эстафета, 14 января
1. Германия (Софи Патц, Лиза Мария Шпарк, Элиас Зайдль, Франц Шазер) – 1:09.07,3 (0+4)
2. Франция (Вольдия Гальмас Полен, Софи Шово, Гаэтан Патюрель, Дамьен Леве) – 22,4 (0+10)
3. Швеция (Эмма Нильссон, Анна Хедстрем, Эмиль Нюквист, Филип Линдквист-Флеттен) – 1.11,3 (2+10)
4. Норвегия (Фрида Доккен, Осне Скреде, Фредрик Вольд, Каспер Калкенберг) – 1.23,9 (0+3)...
7. Италия (Мартина Трабукки, Самуэла Комола, Марко Барале, Кристоф Пирхер) – 1.48,3 (0+14)
Сингл-микст, 14 января
1. Анни Линд – Мелкер Нордгрен (Швеция) – 42.54,9 (0+5)
2. Эрика Янкя – Якко Олави Ранта (Финляндия) – 5,2 (0+5)
3. Линда Цингерле – Даниэле Каппеллари (Италия) – 16,5 (0+6)
4. Ханна Кебингер – Беньямин Менц (Германия) – 49,8 (1+8)
5. Дуня Здоуц – Патрик Якоб (Австрия) – 52,8 (1+11)